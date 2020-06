Am Freitagvormittag musste die Freiwillige Feuerwehr Wiesenfeld zu einem Unfall ausrücken.

Dieser trug sich auf der Bundesstraße 18 zu. Ein Autolenker war in Richtung Traisen unterwegs. In Maierhöfen hielt er an, um in die dortige Siedlung abzubiegen, woraufhin der Lenker dahinter anhielt.

Eine nachfolgende Autofahrerin merkte dies jedoch zu spät und krachte in den Wagen vor ihr. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Die Lenker kamen aber glimpflich davon. Die Dame wurde vorbeugend von der Rettung ins Spital gebracht. Die FF Wiesenfeld barg die Wägen.