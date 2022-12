Dorferneuerung Schwarzenbach veranstaltete Adventerl

Werbung

Als Publikumsmagnet entpuppte sich die lebende Krippe mit Maria und Josef, dem Christuskind, dem Esel und den Schafen. Weitere Höhepunkte des Schwarzenbacher Adventerl‘s waren musikalische Umrahmungen durch die Alphornbläser, die Berger Mädls und der Auftritt der Kindervolkstanzgruppe Schwarzenbach. Ein Teil des Reinerlöses kommt in Not geratenen Familien in der Gemeinde zugute.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.