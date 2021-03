Bereits seit mehr als drei Jahren ist die e-Ladestation am Kirchenplatz in St. Veit in Betrieb. Besitzer von Elektrofahrzeugen konnten den Ladestrom für ihre Fahrzeuge bisher gratis an der Station der Marktgemeinde St. Veit beziehen. Dies gilt seit dem 1. Februar dieses Jahres nur mehr für elektrische Fahrräder und Mopeds. Die Aufladung von Elektroautomobilen ist seither kostenpflichtig.

„Um allen Besitzern von Elektroautos und besonders unseren Bürgern mit elektrisch betriebenen Autos eine einfache Nutzung unserer Ladestation trotz der notwendigen Aktivierung per Karte oder App zu ermöglichen, sind die EVN-Ladekarten jetzt auch in unserem Gemeindeamt erhältlich. Sie können auch sofort verwendet werden“, erklärt Energie- und Umweltgemeinderat Kent Filek.

Besitzer von SMATRICS-Karten oder Kunden aller anderen EVN-Partner können ihre existierende Tankkarte natürlich ebenfalls an der Ladestation in St. Veit verwenden und brauchen keine neue. „Für elektrische Fahrräder und Mopeds ist keine Tankkarte notwendig“, bestätigt Kent Filek.