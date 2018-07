Am Dienstag, 17. Juli, ist es in Kropfsdorf nun endlich so weit: Die offizielle Eröffnung des Wasserkraftwerks „Husarenwehr“ geht feierlich in Szene.

Nach einer exakt einjährigen Bauphase ist das Großprojekt der ReEnergie Zöchling GmbH nun vollends abgeschlossen. „Lediglich zwei Mal gab es kleinere Rückschläge aufgrund des Hochwassers, der Rest verlief relativ problemlos“, zieht Thomas Zöchling Bilanz. Gemeinsam mit Vater Franz Zöchling startete der St. Veiter Unternehmer den Wasserkraftwerksbau, um die Wichtigkeit erneuerbarer Energie in der Region zu erhalten und voranzutreiben, als auch das Interesse der Bevölkerung zu wecken. Dies sei auch durchaus gelungen, schildert Zöchling stolz: „Durch das Bürgerbeteiligungskonzept war es uns möglich, ein Viertel des Projekts finanzieren zu können.“

Das moderne Wasserkraftwerk besticht mit einer Generatorleistung von 138 kW und schafft es somit, den Stromverbrauch von rund 160 bis 170 Einfamilienhaushalten für ein gesamtes Jahr bereitzustellen.