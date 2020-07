In die Insolvenz geschlittert ist die EURO-TV OUTSIDE BROADCAST GMBH mit Sitz in der St. Veiter Gölsentalstraße.

„Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung wurde bereits eröffnet“, meldet der Gläubigerschutzverband KSV1870. Anmeldefrist für Forderungen der Gläubiger ist der 15. September, die erste Gläubigerversammlung ist für den 29. September anberaumt.

Details in der kommenden Ausgabe der NÖN Lilienfeld und im e-Paper.