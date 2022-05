Rainfelder FF-Großprojekt geht ins Finale

Werbung

Die feierliche Eröffnung des Zu- und Umbaus beim Feuerwehrhaus in Rainfeld ist für 17. September dieses Jahres geplant. Kombiniert wird die Eröffnungsfeier mit den Feierlichkeiten zum 130-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Rainfeld.

Doch bis dahin haben die Feuerwehrmitglieder noch einiges zu tun.

Umweltfreundliche Luft-Wärmepumpe heizt

Ausstehend ist noch die aufwendige Neugestaltung der Außenanlagen. Sämtliche Flächen vor dem Feuerwehrhaus, sei es vor den Ausfahrten der Fahrzeughalle, am Parkplatz für die Mitglieder und auch an den Abfahrten zu niedriger gelegenen Bereichen, müssen noch hergestellt werden. Auch im Innenbereich gibt es noch einiges zu tun.

Das modernisierte Feuerwehrhaus wurde am Platz des bestehenden Feuerwehrhauses errichtet, von dem jedoch nur der Keller erhalten wurde.

Es besteht aus zwei Teilen, nämlich der zur Gänze unterkellerten Fahrzeughalle, die Platz für die vier Einsatzfahrzeuge als auch die Anhänger und Einsatzmittel bietet, sowie aus dem Sozialtrakt, in dem die Garderobe, der Bereitschaftsraum, der Schulungsraum, der Jugendraum, Büros und die Nasszellen untergebracht sind.

Beheizt wird das gesamte Gebäude durch eine umweltfreundliche Luft-Wärmepumpe, auch ein Platz und die technischen Voraussetzungen für eine externe Stromversorgung wurden vorgesehen.

Jugendraum und Garderobe als Pluspunkte

Ein Highlight im neuen Gebäude stellt der Jugendraum dar. Die 13 Mädchen und Burschen der Feuerwehrjugendgruppe haben erstmals einen eigenen Platz für ihre Treffen, den sie zum Teil auch selbst mitgestalten konnten. Herzstück nach dem Umbau ist die neue Garderobe. Erstmals müssen sich die Mitglieder nicht mehr in der kalten Fahrzeughalle für Einsätze umziehen, sondern können dies in einem mit einer Fußbodenheizung ausgestattetem Raum tun.

Aktuell wird in den Innenräumen die Brandmeldeanlage installiert. „Die Rainfelder Feuerwehr sieht sich hier in einer Vorbildfunktion und hat sich dazu entschlossen, das Feuerwehrhaus mit einer Brandmeldeanlage auszustatten, um die Werte, wie die Feuerwehrfahrzeuge, bestmöglich vor einem Schaden zu bewahren und so immer für den Schutz der Bürger der Marktgemeinde St. Veit an der Gölsen verfügbar zu sein“, erklärt Mario Mooshammer, der Stellvertreter des Leiters des Verwaltungsdienstes.

Alle offenen Arbeiten sollen bis spätestens Mitte Juli abgeschlossen sein, denn vom 15. bis 17. Juli findet nach dem zweimaligen Corona-bedingten Ausfall wieder das Rainfelder Feuerwehrfest statt.

Geplant ist dabei, dass die Besucher in der Fahrzeughalle und in einem davor errichteten Zelt sowie in der altbekannten und beliebten Schirmbar einige schöne Stunden bei Speis und Trank mit bester musikalischer Unterhaltung verbringen werden können.

Bereit zu jeder Zeit

