Zwei Crashs auf der B 18

Auf Sicht fahren. Bremsbereit fahren. Den nötigen Sicherheitsabstand einhalten, den Sicht- und Witterungsverhältnissen angepasst. Grundsätze, die man in der Fahrschule lernt. Dennoch kommt es immer wieder zu Auffahrunfällen im Bezirk. Auf der B 18 in St. Veit passierten gleich zwei letzte Woche.

Einer ereignete sich am Freitag auf Höhe des „Roadhouse Highlander“. Eine junge Frau wollte zu einem Wohnhaus abbiegen und hielt vorschriftsmäßig an; der hintere Lenker ebenso, der darauf folgende krachte jedoch in dessen Wagen, woraufhin dieser wiederum in den Pkw der Lenkerin geschoben wurde. Die Frau kam glimpflich davon; der Lenker im letzten Fahrzeug musste ins Spital.

Ein weiterer Auffahrunfall passierte am Morgen des Allerseelentags, ebenfalls in Wiesenfeld. Dieses Mal waren gleich vier Fahrzeuge involviert. Zu beiden Kollisionen rückte die Feuerwehr Wiesenfeld aus. Sie sicherte die Unfallstellen ab, barg die Wägen und reinigte die durch die Unfälle verunreinigte Fahrbahn der B 18.