Dramatische Szenen spielten sich am Samstag auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Wiesenfeld ab. Eine Kuh war in eine Güllegrube gestürzt. Mittels Rundschlingen und Schekel sicherten sie das Rind und bargen es mit einem Frontlader.

Adventmarkt Anzeige Weihnachten auf Schloss Hof