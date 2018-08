In neuem Glanz erstrahlen insgesamt 33 Beleuchtungskörper im Ortsgebiet von St. Veit. Sie wurden im Zuge der großräumigen Modernisierung der Straßenbeleuchtung durch moderne LED-Leuchtkörper ausgetauscht. „Mehr als ein Drittel aller Straßenlaternen in unserer Gemeinde wurde bereits ausgetauscht“, verrät Umweltgemeinderat Kent Filek stolz.

Zuletzt folgte die Umstellung im Ortsteil Steinwandleiten im Bereich der Köckbrücke/Kalkmühle, vor Ort erstrahlen seit vergangener Woche die lichtemittierenden Dioden. Bereits abgeschlossen ist die Modernisierung hingegen in Rainfeld, hier wurden in diesem Jahr bereits alle Straßenlaternen im Bereich der Korngasse, Weidengasse, Lindenstraße und An der Wehr auf die moderne LED-Beleuchtungsvariante umgestellt.

„Mehr als ein Drittel aller Straßenlaternen in unserer Gemeinde wurde bereits ausgetauscht.“ Umweltgemeinderat Kent Filek

Insgesamt sorgen 820 Lichtkörper für Helligkeit im St. Veiter Ortsgebiet, rund 35 Prozent davon bedienen sich derzeit der Technik der LED-Beleuchtung. Ausreichend ist dies noch nicht, verrät man seitens der Gemeindeführung, so sollen auch in naher Zukunft einige Modernisierungsmaßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung folgen. „Es wurden bereits weitere Leuchten bestellt, um die Umstellung kontinuierlich forstsetzen zu können“, so Kent Filek zum zukünftigen Vorgehen. Bei einer vollständigen Umstellung auf LED-Beleuchtung wäre eine Reduktion des bisherigen Gesamtstromverbrauches der Gemeinde von 210.000 Kilowattstunden auf die Hälfte dieses Werts denkbar.