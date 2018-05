Bereits jetzt gilt „Dirndl-Rocker“-Tochter Anna Hösl als Geheimtipp in der heimischen Musikszene. Geschafft hat dies die ehrgeizige Jungmusikerin durch ihr außergewöhnliches Gesangstalent. Dieses konnte sie bereits öfters bei verschiedenen Gesangsauftritten unter Beweis stellen, bei denen es ihr sofort gelang, das Publikum in ihren Bann zu ziehen.

Zur Unterstützung an ihrer Seite ist hier neben der gesamten Familie auch immer Papa und „Dirndl-Rocker“ Stefan Hösl. Er fördert den erfolgreichen Karrierestart und begleitet musikalisch bei den Gesangsauftritten. „Ich bin sehr stolz, dass meine Tochter bereits in ihren jungen Jahren so viel Engagement und Willen zeigt“, so Hösl begeistert.

Zu erkennen gab sich die musikalische Leidenschaft der jungen St. Veiterin bereits früh, den richtigen Durchbruch fand sie aber erst seit dem vergangenen Weihnachtsfest. Seitdem ist die Leidenschaft der jungen Musikerin endgültig entfacht, berichtet Stefan Hösl: „Sie bemüht sich sehr und wir unterstützen mit Maß und Ziel, denn das Wichtigste ist die Freude an der Musik.“ So auch beim anstehenden Fernsehdebüt am 1. Juli im Europark Deutschland. Hier wird die Jungmusikerin ihre Begabung in der ARD-Live-Sendung „Immer wieder sonntags“ zum Besten geben. Begleitet wird sie auch hier von ihrem größten Unterstützer sowie von einigen musikbegeisterten Fans der Marktgemeinde.