„Unsere Aktionen rufen die wichtigen Werte des Lebens zurück ins Gedächtnis“, ist sich Gerhard Lechner sicher. Gemeinsam mit Kollegen des OTC 19020 organisiert er regelmäßig Aktionen zugunsten der Elterninitiative des St. Anna Kinderspitals. So auch letzten Donnerstag, hier luden die Oldtimerliebhaber 14 Kinder samt ihren Eltern zu einem unvergesslichen „Tag am Bauernhof“ von Obmann Anton Lechner ein und sorgten mit einem Rahmenprogramm rund um Esel, Pferde, Alpakas und Co. für reichlich Spaß.

Unterstützung kam hierbei von vielen Seiten, so stand neben der Firma Wachter, welche die Gäste mit ihrem Oldtimerbus chauffierte, auch Malermeister Michael Meier mit einer leckeren Eisspende zur Seite. Dies freute Organisator Gerhard Lechner besonders, da Letzterer als Initiator der mittlerweile innigen Freundschaft gilt.

Schluss mit den Aktionen im Zeichen der Freiwilligkeit sei laut Gerhard Lechner jedoch noch lange nicht: „Für uns ist das Wichtigste, dass die Kinder einen schönen Tag haben, daher bieten wir auch in Zukunft unsere volle Unterstützung an.“