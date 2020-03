Alle Jahre wieder wählen die vierten Klassen der NMS St. Veit im Religionsunterricht ein Projekt, das sie umsetzen möchten. Dieses Mal haben sich die Schüler etwas Besonderes einfallen lassen: Sie sammeln Plastikstöpsel. Was daran so besonders ist, erklären die Jugendlichen mit Hilfe einer Power-Point-Präsentation und eines Rollenspiels allen Schülern der NMS und der Volksschule, denn möglichst viele Menschen sollen aufgerufen werden, mitzumachen.

Die gesammelten Kunststoffverschlüsse werden an eine Recycling-Firma verkauft, der Erlös wird an den Kulturverein Bleiburg/Pliberk gespendet. Dieser unterstützt seit vielen Jahren Kinder mit Behinderungen und Krebserkrankungen. Jeder Stöpsel, der seinen Weg in die Schule findet, landet damit also nicht in der Umwelt, sondern schafft Lebensqualität für besondere Kinder.

Wer dieses engagierte Projekt unterstützen möchte, kann saubere Verschlüsse in den Schulen, am Gemeindeamt und in der Raika abgeben. Aber Achtung, es werden nur Verschlüsse von Pet-Flaschen und Tetra Paks gesammelt.