Rund 2.000 Bienenvölker leben im Traisen- und Gölsental und versorgen die heimischen Imker mit Honig.

Imkerei ist in der Region ein Hobby, das sich zunehmender Beliebtheit erfreut. Dies bemerkt der Obmann des St. Veiter Bienenzuchtvereins, Rupert Birkner. „Trotz Corona-Pandemie haben wir unseren Mitgliederstand von 54 Männern und Frauen um acht zusätzliche Bienenfreunde erhöhen können“, erzählt er.

Vergangene Woche lud er in den Gasthof Rainfeld zur Jahreshauptversammlung. Ziel: Austausch renommierter mit neuen Imkern. „Ich wollte mir einen Überblick verschaffen, wie es den Imkern in letzter Zeit ergangen ist“, sagt er, denn das Wetter machte es in den letzten zwei Jahren der Biene nicht gerade leicht.

Ein Drittel weniger Ertrag beim Waldhonig

„Vor zwei Jahren hatten wir ein sehr zeitiges Frühjahr, heuer verzögerte sich die warme Witterung und es war stark verregnet. Das führte zu einem Drittel weniger Ertrag beim Waldhonig“, bedauert er. Denn der Waldhonig braucht so genannte „Honigtau-Erzeuger“. „Das sind Blattläuse, die Äste, Nadeln und Blätter anstechen und daraus Pflanzensaft saugen. Die Überbleibsel dieses Saftes nutzt die Biene“, erklärt er.

Der Ertrag beim Blütenhonig, insbesondere bei der Linde, war indes besser. Die schädliche Varoa-Milbe sei immer Thema. „Im Bezirk haben wir das aber mit zeitgerechter Behandlung gut im Griff“, findet er.

Der 71-jährige Birkner ist bereits seit 60 Jahren als Imker tätig. Die Imkerei wird bei den Birkners über Generationen weiter gegeben. „Jetzt macht schon mein Enkel weiter“, freut er sich. Das Imkersein ist für Birkner nicht nur Hobby, schon eher Berufung. „Man arbeitet mit der Natur. Das beruhigt die Nerven“, weiß er. Gestochen wurde er schon viele Male; er ist aber erleichtert, dass er kein Bienengift-Allergiker ist.

„Die Produkte der Biene, vom Honig bis zu Propolis, sind eine natürliche Immunkraftstärkung“, ist er überzeugt. Dafür bedarf es aber, meint er, keines ausländischen Manuka-Honigs. Empfehlenswerter sei es, die Produkte aus der Region zu konsumieren. Und davon hat Rupert Birkner einige Spezielle im Sortiment, vom Bienenbrot bis zum Met.