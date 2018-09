NÖN: Wie sind Sie dazu gekommen, die Wiener Kreativmesse, die am 20. und 21. Oktober in Szene gehen wird, zu organisieren?

Romana Horvat: Vor zehn Jahren wurde die Messe erstmals abgehalten, seitdem bin ich mit unserer Firma Optik und Bastel Gramm als Aussteller dabei. Im Jänner hat die bisherige Organisatorin bekannt gegeben, dass sie aufhört, die Messe wäre somit gestorben gewesen. Da habe ich mich kurzerhand entschlossen, die Organisation zu übernehmen.

Was wird es dort zu sehen geben?

Alle Basteltechniken, vom Arbeiten mit Papier bis zum Filzen. Das Besondere an der Messe ist, dass die Besucher an den einzelnen Ständen nicht nur kaufen, sondern auch alles ausprobieren können. Wir präsentieren als Unikat zum Beispiel ein Kleid aus 5.000 Nespresso-Kapseln. Darin stecken rund 40 Stunden Arbeit.

Wie viele Gäste und Aussteller erwarten Sie zur Kreativmesse?

Bis jetzt waren es zwischen 3.000 und 4.000 Besucher, Ziel ist hier eine Steigerung. Mit viel Aufwand ist es mir gelungen, die Zahl der Aussteller, die aus Österreich, Deutschland und den Niederlanden kommen, von bisher 20 auf über 50 zu erhöhen.

"Das Besondere an der Messe ist, dass die Besucher an den einzelnen Ständen nicht nur kaufen, sondern auch alles ausprobieren können"

Was sind die großen Herausforderungen in der Organisation?

Das Schwierigste war, die Aussteller zusammenzubringen, weil es sich durchwegs um Kleinbetriebe handelt, die maximal zu zweit arbeiten. In der Organisation bin ich alleine, seit Jänner bin ich täglich mit der Kreativmesse befasst.

Können Sie sich vorstellen, weitere derartige Großmessen zu organisieren?

Ja, diese Aufgabe ist eine neue Herausforderung für mich. Ich durfte außerdem schon sehr viele neue kreative Leute kennenlernen.