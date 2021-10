Mitte September ließ ein maskierter Täter in der Nacht in der Wiesenfelder Speis vom Fleisch bis zum Aufstrich verschiedene Lebensmittel mitgehen. Fünfzehn Minuten später dasselbe in der Traisner Speis.

Die Überwachungskameras zeigen einen maskierten Täter (siehe ganz unten), der verschiedene Artikel bei der Kassa einscannt und dann so tut, als ob er zahlen würde. Dem Betreiber fiel der dreiste Diebstahl erst auf, als er bemerkte, dass in beiden Selbstbedienungsläden Geld fehlte.

Jeder Diebstahl wird sofort angezeigt

Aber das ist nicht der einzige Vorfall: Erst kürzlich wurde ein anderer Täter auf frischer Tat ertappt. Ohne zu bezahlen, wollte der Kriminelle am helllichten Tag die Speis in Wiesenfeld verlassen.

Doch ein Zeuge konnte dabei helfen, die Missetat schnell aufzuklären. „Bei jedem Diebstahl wird sofort die Polizei eingeschaltet und alle Taten werden strafrechtlich verfolgt“, betont der verärgerte Betreiber.

Nach mehreren Vorfällen des Diebstahls will der Schwarzenbacher zu den vorhandenen Überwachungskameras weitere installieren.