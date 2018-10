Wissenswertes rund um das Feuerwehrwesen konnte vergangenen Samstag erfahren werden, als die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wiesenfeld anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums der Feuerwehrjugend zum ersten Tag der offenen Tür luden. Egal ob Zielspritzen, Mehlverpuffung, Rätselspiele und mehr: Bei der Premierenveranstaltung kamen sowohl Jung als auch Alt auf ihre Kosten. Feuerwehrkommandant Herbert Kimeswenger schildert begeistert: „Unsere Veranstaltung war top besucht, daher bin ich mehr als zufrieden.“

Volles Programm zum Jubiläum

Viel geboten wurde aber auch abseits der Action rund um den Stationenbetrieb der Jungflorianis, so stand unter anderem musikalische Unterhaltung mit dem Musikverein Schwarzenbach am Programm, während mit reichlich Köstlichkeiten aufgewartet wurde. Auch das neu angeschaffte Einsatzfahrzeug wurde erstmalig der Bevölkerung präsentiert und im Beisein der beiden Patinnen feierlich gesegnet. „Es freut mich wirklich sehr, dass unsere Feuerwehr, und vor allem unsere Jugend, in diesem Rahmen geehrt werden konnte. Das haben sie sich wirklich mehr als verdient“, so das Feuerwehroberhaupt zur erfolgreichen Veranstaltung.

Um diesen Erfolg auch in Zukunft weiterführen zu können, wird bereits an den Plänen für kommendes Jahr gefeilt. So verrät man seitens des Wiesenfelder Feuerwehrkommandos: „Unseren Tag der offenen Tür werden wir aufgrund des großartigen heurigen Erfolges definitiv auch im Folgejahr wieder auf die Beine stellen.“