Rasern auf den Fersen ist die Exekutive des Bezirks Lilienfeld, egal auf vier oder zwei Rädern. Am Sonntag konnte die Polizei St. Veit zwei Verkehrssünder, die sich und die anderen Verkehrsteilnehmer massiv gefährdeten und auf der teilweise, engen kurvenreifen L 133 unterwegs waren, rechtzeitig aus dem Verkehr ziehen.

Um 16.32 Uhr lenkte ein 58-jähriger Wiener sein Motorrad der Marke Suzuki in Fahrtrichtung Rainfeld, wobei er im Freilandgebiet mit einer Geschwindigkeit von 160 Stundenkilometern bei erlaubtem Tempo 100 mittels Lasermessgeräts gemessen wurde.

Doch er war nicht der Schnellste an diesem Tag: Kurz darauf, um 17.13 Uhr, lenkte ein 25-jähriger Wiener sein Motorrad, eine Honda, ebenfalls in Fahrtrichtung Rainfeld. Er war sogar mit Tempo 178 unterwegs. Beide Lenker wurden angezeigt. Übrigens: Die L 133 verzeichnete mehrere tote Biker in den letzten Jahren.