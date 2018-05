Auf eine Reise nach Paris gehen zwei Bilder der St. Veiter Künstlerin Sandra Riegler. In räumlicher Nähe zur „Mona Lisa“ von Leonardo da Vinci im berühmtesten Museum der Welt zeigt sie zwei ihrer Tierporträts.

„Es ist natürlich spannend, in so ehrwürdigen Räumen gezeigt zu werden“, freut sich Riegler. Sie sieht die Ausstellung als Plattform, denn: „Je mehr Leute die Bilder sehen, umso bekannter kann man werden.“ Ausgewählt wurden Porträts von einem Mops und einem Fisch.

Sandra Riegler zeigt zwei ihrer Werke bei einer Sonderausstellung im Louvre. | NOEN, privat

Porträts, egal ob von Menschen und Tieren, sind die Leidenschaft der Künstlerin. „Diese Technik, die großteils gespachtelt wird, habe ich voriges Jahr in einer Phase entwickelt, als es mir gar nicht so gut ging. So ist aus meinem Frust etwas Gutes entstanden“, erklärt Riegler. Im Hintergrund vieler der Bilder ist als grafisches Element eine Schrift zu sehen. Häufig sind es Fragmente aus Gedichten von Rainer Maria Rilke. Beim Mops ist es ein Zitat von Coco Chanel: „Schönheit reicht, um ins Auge zu fallen. Um im Gedächtnis zu bleiben, braucht man Charakter.“

Nach Paris wird sie im November ihre Bilder wieder im Café im Palais Wellenstein in St. Pölten ausstellen. Dort sorgten schon im Vorjahr ihre Bilder für schöne Kunstmomente.