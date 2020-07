Der Hainfelder Stadtrat tagte. Schwerpunkt der Sitzung: die achtsame Gebarung mit dem Gemeindebudget, besonders gerade jetzt durch die Auswirkungen des Corona-Lockdowns durch die Regierung.

„Mein Ziel ist es, dass die Stadt Hainfeld ohne zusätzliche Schulden durch die Coronakrise kommt“, betont dabei SPÖ-Bürgermeister Albert Pitterle. Immerhin gab es 350.000 Euro weniger Bundesertragsanteile, 180.000 Euro weniger Bedarfszuweisungen des Landes, ebenso 180.000 Euro weniger Aufschließungsbeiträge der Gemeinde und die Kommunalsteuer der Betriebe machte minus 240.000 Euro aus.

„Bei den laufenden Ausgaben können nur 250.000 Euro eingespart werden. Uns fehlen rund 700.000 Euro gegenüber 2019“, rechnet Pitterle vor. Eines ist dabei für ihn klar: „Große, finanzintensive nicht dringliche Vorhaben wie die neue Nepomukbrücke, Stadterneuerungsprojekte, der Radweg auf den Gerichtsberg und die Forststraße werden auf 2021 verschoben.“

NÖN-Leser sind im Bilde: Die Verschiebung der Sanierung der Nepomukbrücke stellte die VP Hainfeld erst vor wenigen Tagen erneut infrage, mit dem Hinweis, man könne ja gerade jetzt das Investitionspaket von Land und Bund für Gemeinden nützen.

Dennoch wurden Aufträge in Höhe von 260.000 Euro an heimische Betriebe vergeben und das bei einem Minus von rund einer Million Euro an Einnahmen. Projekte wurden daher ohne Förderung finanziert, so auch die Sanierungsarbeiten für Wasserleitung, Kanal und Brunnenhaus um 72.000 Euro, die Tempo-30-Zone in Gstettl und die technische Überprüfung des Kultursaals um 3.000 Euro.

Einrichtungen für Volksschule, Schülerhort-Küche und Musikschule machten 33.000 Euro aus. Hier gab es aber eine 50-prozentige Förderung vom Bund und 20 Prozent vom Land, ebenso in dieser Aufteilung für die Sanierungsarbeiten im Sportzentrum um 62.000 Euro.

Die Sanierungsarbeiten im Straßenbau um 25.000 Euro zahlt zur Hälfte der Bund und die Restaurierung der Brücke zum Spielplatz und der Brücke zum Brunnenhaus um 51.000 Euro ebenso.

„Die Förderung des Bundes ist mit 397.000 Euro bis Ende 2021 gedeckelt. 130.000 Euro sind davon bereits verplant“, erklärt Pitterle. Die Sanierung der Brücke bei der Zufahrt Birgsteiner ist erst bei der Gemeinderatssitzung im September auf der Tagesordnung. Geschätzte Kosten sind 82.000 Euro, bei einer 50-prozentigen Förderung vom Bund.