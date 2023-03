Freilander Bosna-Hitt´n sucht Pächter

Am äußersten Ende der Gemeinde Türnitz in Richtung Lilienfeld steht die Bosna-Hitt´n von Fritz und Andrea Schraml. Seit 23 Jahren ist diese ein Fixpunkt für Reisende ins und aus dem Oberen Traisental. Ob Lkw-Fahrer, Biker, Wallfahrer, Wanderer, Radfahrer und Fußgänger: Sie alle schätzen die kleine Gastronomiestätte an der B 20. Doch jetzt suchen die beiden einen Nachfolger und wollen ihrendwann den Ruhestand genießen.

„Wir hatten in all den Jahren keine einzige Reklamation unseres Angebotes“, freut sich Andrea Schraml, die zeitgleich eine Bosna und eine Currywurst zubereitet. Ehemann Fritz berichtet derweil von den vielen tollen Erlebnissen, die sich in 23 Jahren ihres Betriebs zugetragen haben. In markanter Erinnerung blieb ihm eine Gruppe Harley-Davidson-Biker, die sich mit ihren geräuschstarken, knatternden Zweirädern vor der Bosna-Hitt'n eingeparkt hatte - ein sehens-wie hörenswertes „Schauspiel“. „In den Jahren, als wir noch Vollbetrieb hatten, konnte man bei uns sogar Formel 1 schauen oder es gab Dartturniere. Es war immer viel los bei uns“, erzählt Schraml.

Seit Corona hat sich natürlich auch im Bosna-Hitt'n-Betrieb vieles geändert. Die Zeiten waren hart, das Gastro-Paar reduzierte die Öffnungszeiten jeweils auf Freitag und Samstag. Freunde und Stammkunden blieben ihnen aber treu. Die Zeit mit ihren Gästen über all die Jahre möchten die beiden nicht missen. Zuvor war Fritz Schraml Eisenbahner und Andrea in einem hiesigen Metallunternehmen beschäftigt. Wie lange die beiden den einzigen Freilander Gastrobetrieb noch offen halten, steht derweil in den Sternen. „Wir bleiben solange, bis es einen Nachfolger gibt“, sagt Fritz Schraml. Und sollte sich niemand finden, hat er auch schon einen „Plan B“, der mitunter ein wenig ironisch gemeint ist: „Dann zieh' ich hier einen Zaun auf, stelle mir einen Whirlpool auf und schaue den Autos beim Vorbeifahren zu.“ Infos zur Bosna-Hitt'n findet man übrigens auf Facebook.

