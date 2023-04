Unwettereinsätze in Traisen und Eschenau

Der anhaltende Starkregen in den vergangenen Tagen ließ auch die Bäche und Flüsse im Bezirk steigen. Kanäle füllten sich rasch und es kam zu Verklausungen, so wie in Traisen bei einem kleinen Wildbach.

Die Traisner Floriani waren rasch zur Stelle. Die Mannschaft konnte den Bach mittels einer Gartengarnitur in einen Regenwasserschacht umleiten und in Folge die Verklausung lösen. Während der Arbeiten wurde die FF Traisen-Markt zu einem Folgeeinsatz alarmiert. In einem Einfamilienhaus in der Hainfelderstraße galt es, einen Keller auszupumpen. Auch hier dürfte auf Grund einer Verklausung ein Wildbach übergelaufen sein, das Wasser drang in den Keller ein. Mit Hilfe des Gemeinde-Lkw konnte auch hier die Verklausung gelöst werden. Mit zwei Tauchpumpen wurde der Keller erfolgreich ausgepumpt.

Die Feuerwehr Rotheau musste ebenso wegen des Starkregens ausrücken. Der Steubach war über die Ufer getreten. Die Floriani führten daraufhin Sicherungsmaßnahmen durch.

