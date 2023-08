AMS verbucht Anstieg der Arbeitslosigkeit

Die Zahlen sehen nach AMS-Statistiken nicht gerade rosig aus. Dem schwachen Wirtschaftswachstum sei geschuldet, dass die Arbeitslosigkeit im Bezirk Lilienfeld weiter zunimmt. Und das mit einem Plus von gleich 37 Personen im Juli diesen Jahres.

„Im Vergleich zum Vorkrisenniveau Juli 2019 verzeichnen wir weiterhin einen deutlichen Rückgang von 9,26 Prozent“, weiß Arbeitsmarktservice (AMS)-Geschäftsstellenleiterin Margareta Selch.

Doch trotz der steigenden Zahlen haben mit intensiver Vermittlungsarbeit 789 Personen die Arbeitslosigkeit mit einer Arbeitsstelle beenden können und insgesamt 869 freie Stellen konnten besetzt werden.

Weniger Langzeitarbeitslosigkeit

Trotz steigender Arbeitslosenzahlen geht die Langzeitarbeitslosigkeit in Niederösterreich bereits 23 Monate in Folge zurück. „Niederösterreich zählt mit diesem Ergebnis ganz klar zu den Top-Performern in Österreich. Im Arbeitsmarktbezirk Lilienfeld ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen im Vergleich zum Juli 2022 um 6,89 Prozent gesunken“, so Selch und meint weiter: „Trotzdem gestaltet sich unsere Vermittlungsarbeit zwischen Arbeitskräften und offenen Jobs zunehmend herausfordernd.“

Mit etwa 74 Prozent seien ein Drittel der langzeitarbeitslosen Personen in Lilienfeld von Vermittlungseinschränkungen wie etwa gesundheitlichen Problemen betroffen. Dazu kommt, dass 70,8 Prozent älter als 50 Jahre sind. „Die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit bleibt daher weiter ganz oben auf unserer Agenda“, weiß die AMS-Chefin Margareta Selch.

Wichtige Daten des Arbeitsmarktes

Ende Juli waren beim AMS in Lilienfeld insgesamt 598 Personen arbeitslos vorgemerkt. Dabei handelt es sich um eine Steigerung um 37 Arbeitslosen im Vergleich zum Vorjahr. Konkret waren 268 Frauen und 330 Männer im Bezirk Lilienfeld ohne Job. Zusätzlich befanden sich 129 Arbeitsuchende in einer vom Arbeitsmarktservice geförderten Weiterbildung.

Nach Altersgruppen analysiert, gibt es bei den Jugendlichen eine Steigerung von 4,1 Prozent. Bei älteren Personen ab 50 Jahren zeigt sich ein Plus von 7,8 Prozent. Bei den Ausländern beträgt der Anstieg der Arbeitslosigkeit 26,9 Prozent, während dieser bei Akademikern 50 Prozent beträgt.

Nach Branchen gab es Rückgänge gegenüber dem Vorjahr im Bauwesen mit Minus 15 Prozent sowie in der Gebäudebetreuung mit einem Minus von 13,8 Prozent. „In anderen maßgeblichen Branchen wie der Produktion, im Bauwesen, Beherbergung und Gastronomie und Gesundheits- und Sozialwesen stagniert oder steigt die Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen“, berichtet Selch.

Die Unternehmen im Bezirk suchen weiterhin nach Arbeitskräften. Für Jobsuchende stehen 338 freie Stellen und für 17 Lehrstellensuchende 70 Lehrstellen im Bezirk Lilienfeld zur Verfügung.