Anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März zieht Elisabeth Marhold-Wallner, die Bezirksvertreterin von Frau in der Wirtschaft (FiW), Bilanz: „Lilienfelds Unternehmerinnen sind trotz Corona-Krise auf dem Vormarsch. In unserem Bezirk gibt es bereits 649 Unternehmerinnen.“ Das entspricht einem Frauenanteil bei den UnternehmerInnen von 50,3 Prozent. Somit liegt Lilienfeld im Niederösterreichschnitt, der 50,2 Prozent beträgt.

„Frauen in Österreichs Wirtschaft leisten Herausragendes, sie sind innovativ, kreativ und schaffen Wachstum und Wohlstand für unser Land“, ergänzt Vera Sares, die FiW-Landesvorsitzende.