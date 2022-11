Traisner Fischer GmbH setzt auf Wärme aus Biomasse

Werbung

Die Georg Fischer Fittings GmbH mit Sitz in Traisen wird ab Ende 2023 von der Bio Energie Gruppe mit Wärme versorgt. Das Projekt, das im Laufe des nächsten Jahres umgesetzt werden soll, soll rund 1.200 Tonnen an ausgestoßenem CO₂ pro Jahr einsparen.

Für die Betreiber des Werks ist der Anschluss der Georg Fischer Fittings GmbH an die lokale Biomasseheizanlage in Traisen ein wichtiger Schritt in Richtung nachhaltige Energie und regionale Wärmeversorgung im Industriesektor.

Der niederösterreichische Georg Fischer-Standort tauscht im Zuge dieses Neuanschlusses Gas gegen erneuerbare Biomasse – die bisher größte Umstellung eines Industriebetriebes im Bezirk Lilienfeld.

„Für uns ist das wirklich eine wahre Erfolgsgeschichte“, findet Hans Stefan Edler von der Bioenergie Köflach GmbH, der mit Georg-Fischer-Geschäftsführer Bernhard Dichtl die Kooperation unterzeichnet hat. „Wir sind stolz, dass Georg Fischer Fittings der Bioenergie Gruppe dieses Vertrauen entgegenbringt und mit uns gemeinsam den Weg in eine unabhängige und ressourcenschonende Zukunft geht“, betont Edler überdies.

So sollen künftig rund 5.000 Megawattstunden an Wärmebedarf des Industriestandortes aus CO₂-neutraler Energie gewonnen werden.

Erdgas durch regionale Biomasse ersetzt

Die regionale Biomasse zur Versorgung des Biomasseheizwerks wird zu einem Großteil hier im Bezirk Lilienfeld, dem waldreichsten Niederösterreichs, nachhaltig produziert. Nach wie vor wächst mehr Holz nach, als verbraucht wird. Edler ist überzeugt, dass Georg Fischer Fittings durch den Schritt zu mehr Unabhängigkeit auch einen weiteren Meilenstein bei der Nachhaltigkeit erreicht.

Die steirische Bioenergie Gruppe ist einer der größten privaten Anbieter Österreichs und erzeugt an verschiedenen regionalen Standorten Fernwärme aus Biomasse, Abwärme, Wind- und Wasserkraft und erschließt so für ihre Kunden ein alternatives Wärmenetz. Ein Ziel der Bioenergie Gruppe ist, dass nicht nur die Energie, sondern auch die Wertschöpfung in der Region bleibt. In Niederösterreich betreibt die Bio Energie die Heizwerke Traisen und Lilienfeld, sowie Melk.

