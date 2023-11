Gefahr im Verzug in der Zögersbachsiedlung

Oberhalb der Zögersbachsiedlung in Lilienfeld kamen durch Zufall bei Holzarbeiten einige stark zerklüftete und äußerst instabile Felsblöcke zum Vorschein, welche die Häuser im Tal gefährdeten. Nach einer sofort durchgeführten Erstanalyse mit dem Landesgeologen und der Stadtgemeinde wurde befunden, dass ein besonders gefährdetes Wohnhaus evakuiert werden muss und bis zur Absicherung ein Betretungsverbot zu verhängen ist. Die Fachleute der Wildbachverbauung begannen unter größten Sicherheitsvorkehrungen unmittelbar mit der Absicherung der Felsblöcke. Amberger betont, dass bei „diesen gefährlichen Arbeiten die Sicherheit der eingesetzten Arbeitskräfte natürlich an erster Stelle zu stehen hat.“

Bauleiter Christian Stundner erläutert, dass „die zerklüfteten Felsköpfe zuerst mit Stahltraversen unterstützt und danach mit Spritzbeton ausgegossen wurden, damit keine losen Teile mehr herausbrechen können.“ Derzeit werden die Ankerlöcher für eine Felsvernetzung gebohrt, damit die Felsen nachhaltig stabilisiert werden und die Anrainer wieder ruhig schlafen können.

Investitionen in adäquaten Schutz

In den letzten Jahren wurden in Niederösterreich von der Wildbachverbauung in den Steinschlag- und Erosionsschutz rund 23 Millionen Euro investiert. Damit wurden rund 150 Schutzprojekte umgesetzt. Weite Teile des Bezirk Lilienfeld gehören geologisch zu den Nördlichen Kalkalpen, die für Steinschläge besonders prädestiniert sind. In den letzten Jahren mussten dafür Schutzmaßnahmen in den Gemeinden Annaberg, Kleinzell, Türnitz, St. Veit an der Gölsen und Hohenberg umgesetzt werden.