Rechtsanwältin über mögliche Misshandlungen im Rohrbacher Kinderheim

Die Vorwürfe zweier Brüder, die in den 90er-Jahren im Kinderheim Edelhof in Rohrbach aufwuchsen, ließen aufhorchen. Sie sprechen von schweren psychischen wie physischen Misshandlungen mit Folgen bis heute (Die NÖN berichtete).

Die NÖN hat deren Rechtsvertreterin Christine Kolbitsch um eine Stellungnahme gebeten und auch das Gespräch zu den Brüdern gesucht. Letzteres ist aber laut Kolbitsch aktuell nicht möglich, die „psychische Belastung sei zu hoch“. Sie war aber bereit, den Fall näher zu umschreiben. Wie die NÖN berichtete, waren ihre Mandanten in den 1990er-Jahren im Edelhof untergebracht. Hier sollen sie zur Strafe in den Schweinestall gesperrt worden sein, einer musste sich zur Strafe ein angemachtes Bettuch aufsetzen und wurde noch von anderen Heimkindern auf Betreiben einer Edelhof-Heimerzieherin ausgelacht (In der ORF-Sendung Thema umschrieben sie das ihnen widerfahrene Leid genau). „Mit einem Psychologen begannen sie ihre Kindheit aufzuarbeiten und erkannten dabei, dass zahlreiche der Probleme, mit denen sie im Laufe ihres Lebens zu kämpfen hatten, in engem Zusammenhang zu den traumatischen Kindheitserfahrungen stehen könnten“, schildert Kolbitsch. Es wurde deshalb ein Gutachten bei einem renommierten Sachverständigen in Auftrag gegeben. Erst durch dieses Gutachten wurde das tatsächliche Ausmaß des damals angerichteten Schadens greifbar. „Die von der Ombudsstelle 2019 zugesprochene Pauschale von 5.000 bis 10.000 Euro gleicht diesen leider nicht einmal ansatzweise aus“, findet sie.

Verletzte Kinderseelen

Seit über den Fall medial berichtet wird, haben sich zahlreiche ehemalige Heimkinder bei uns gemeldet, die in den 1980er und 1990er-Jahren ähnlich grausame Erfahrungen in Kinderheimen der Stadt Wien, dem Edelhof bzw. anderen, vom beklagten Orden betriebenen Kinderheimen machten.“ Christine Kolbitsch, Rechtsanwältin

Ihre Mandanten wandten sich deshalb 2021 ein weiteres Mal an die Diözese St. Pölten, die sie wieder an die Ombudsstelle zur Prüfung weiterverwies. Nach einigen Monaten erhielten sie im Juli abermals ein Schreiben der Stiftung „Opferschutz“. „Diese entschuldigte sich namens der katholischen Kirche bei meinen Mandanten und drückte ihr tiefstes Bedauern darüber aus, dass diese zu Opfern von Mitarbeitern der katholischen Kirche geworden sind“, schildert sie. Da ihren Mandanten allerdings nur weitere Therapiestunden und keine Geldleistung zuerkannt wurde, musste im August 2022 Klage erhoben werden. „Die kirchlichen Institutionen weigern sich, im Rahmen dieser Verfahren, Entscheidungen aus dem Ombudsverfahren anzuerkennen, obwohl meine Mandanten von der Diözese an diese weiterverwiesen wurden“, erklärt sie und gibt zu bedenken: „Seit über den Fall medial berichtet wird, haben sich zahlreiche ehemalige Heimkinder bei uns gemeldet, die in den 1980er und 1990er-Jahren ähnlich grausame Erfahrungen in Kinderheimen der Stadt Wien, dem Edelhof bzw. anderen, vom beklagten Orden betriebenen Kinderheimen machten.“ Richtig sei, dass im gegenständlichen Verfahren einige äußerst komplexe und offene Rechtsfragen zu klären seien. „Aus Sicht meiner Mandanten ist es besonders schmerzlich, dass sich die Beklagten bzw. Nebenintervenierten nicht auf diese konzentrieren, sondern viel mehr Worte wie ,Minderbegabung' benutzen, die Schuld allein auf die Eltern meiner Mandanten schieben und als Opfer der Lüge bezichtigt werden. Dies hat nichts mit jener Verantwortungsübernahme zu tun, von denen diese Institutionen medienwirksam gerne sprechen“, meint sie. Die Kongregation der Schwestern vom Armen Kinde Jesus, die den Edelhof betrieb, war für die NÖN nicht erreichbar.

