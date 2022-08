Abt-Buch verkauft sich gut – Werbetrommel wird weiter gerührt

Werbung Traisner Oktoberfest: Anzeige Acht Tage Party pur

Unter die Buchautoren ist Stiftsvorsteher Pius Maurer gegangen. Im Werk „Der Patriarch“ schreibt der Lilienfelder Abt in 100 Anekdoten über die Abenteuer und Ereignisse im Leben von Johann Ladislaus Pyrker.

Letzterer war von 1812 bis 1819 Abt des Stiftes Lilienfeld, später Bischof von Zips (1818 bis 1820), Patriarch von Venedig (1821 bis 1827) und Patriarch-Erzbischof von Erlau (1827 bis 1847). Heuer hätte Pyrker seinen 250. Geburtstag gefeiert.

„Dieses Buch ist keine historische Studie, sondern ein leicht lesbares Anekdotenbuch über Pyrker.“

Der Absatz des neuen Buches läuft gut. „Wir haben 1.000 Stück machen lassen. Etwa 400 Stück sind bereits verkauft, 600 müssen verkauft werden, damit die Herstellungskosten des Buches gedeckt sind“, sagt Pius Maurer. Der eingenommene Überschuss diene der Finanzierung der Restaurierung der Äbtegruft, in der Johann Ladislaus Pyrker bestattet ist.

Nachdem das neue Werk bereits im Stift Lilienfeld, in Bad Hofgastein und in Türnitz vorgestellt worden ist, sind weitere Buchpräsentationen in Traisen am 9. September, in Kaumberg am 25. September und im Schloss Kreisbach am 4. November geplant. „Dieses Buch ist keine historische Studie, sondern ein leicht lesbares Anekdotenbuch über Pyrker“, betont Abt Pius.

