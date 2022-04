Lilienfelder Josefsverein: Papst als neues Ehrenmitglied

Werbung

Abt Pius Maurer hat dem emeritierten Papst Benedikt XVI. die Ehrenmitgliedschaft des neu gegründeten Lilienfelder Josefsvereins angeboten. Nun kam von Monsignore Georg Gänswein, dem Privatsekretär Benedikts, die positive Antwort. Der emeritierte Papst nehme die Bitte, Ehrenmitglied zu werden, gerne an.

Da laut Gänswein ein persönlicher Besuch von Abt Pius derzeit nicht möglich sei, hat der Lilienfelder Stiftsvorsteher die Ehrenmitgliedschafts-Urkunde des Lilienfelder Josefsvereins per Post an Benedikt XVI. nach Rom geschickt – samt Glückwünschen zum 95. Geburtstag, den der emeritierte Papst am 16. April feiert.

„Es ist eine große Ehre für den Lilienfelder Josefsverein und für das Stift Lilienfeld, dass der emeritierte Papst Benedikt XVI. die Ehrenmitgliedschaft des Stiftes Lilienfeld angenommen hat. Papst Benedikt ist durch seine klaren Worte für viele Menschen ein wichtiger Wegweiser geworden. Er hat viele Reformen eingeleitet, die zum Teil erst nach seiner Amtszeit Früchte gebracht haben. Und er hat, auch wenn er manche Gegner hat, die Kirche nachhaltig positiv geprägt“, erklärt Abt Pius.

Benedikts Ehrenmitgliedschaft im Josefsverein passe insofern besonders gut, als er den Namen „Joseph“ zum Taufnamen habe. „Außerdem hat der emeritierte Papst Benedikt zum Stift Lilienfeld eine besondere Beziehung, da er öfters in Mariazell war und dadurch auch in Lilienfeld vorbeikam“, ergänzt Abt Pius. Zusätzlich habe Benedikt, damals noch als Kardinal Joseph Ratzinger, mehrere Tage zufällig gleichzeitig mit Abt Matthäus Nimmervoll in der gleichen Unterkunft in Bad Hofgastein Urlaub gemacht.

