Schon am 30. April wurde der Abt des Zisterzienserstiftes Lilienfeld, Pius Maurer, 50 Jahre alt. Corona-bedingt feierte er erst am Freitag mit Festgästen sein rundes Wiegenfest und das silberne Priesterjubiläum.

„Vor weniger als zwei Jahren fand die Amtseinführung von Abt Pius Maurer statt. Damals waren wir alle einer Meinung: Mit dieser Amtsübergabe öffnet sich ein Zeitfenster, in dem der neue Abt gefordert sein wird, um Antworten auf die Herausforderungen der Zeit zu geben. Was wir an diesem Tag noch nicht wussten: Dass es so große Herausforderungen sein werden", sprach Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in ihrer Festrede die Pandemie an. Heute stehe man hier und könne sagen, das Schwierigste der Corona-Pandemie weitestgehend gemeistert zu haben. " Die Gründe dafür liegen mit Sicherheit darin, dass unsere Landsleute Disziplin und Durchhaltevermögen gezeigt haben und natürlich im raschen Impffortschritt“, betonte die Landeshauptfrau. Zugleich dankte sie allen, die sich in den vergangenen 15 Monaten im Kampf gegen die Pandemie so stark engagiert haben.

Lob gab das dabei für Pius Maurer: „Auch in dieser absoluten Ausnahmesituation hat sich gezeigt, dass das Stift und sein Abt ein entscheidender Faktor sind für diese Stadtgemeinde, für die gesamte Region und für ganz Niederösterreich. Denn in Ausnahmesituationen braucht man Menschen, die mit gutem Vorbild vorangehen, die als Hirten gut führen. Auf Abt Pius trifft diese Beschreibung absolut zu: Er gibt Orientierung, wenn andere den Überblick verlieren. Er gibt Mut, wenn andere verzweifeln. Er zeigt den Weg, wenn andere nicht mehr weiterwissen. Und dazu braucht man viel Kraft. Und wer Kraft braucht, braucht auch viele Kraftquellen.“

NLK Schaler

Die drei Kraftquellen von Abt Pius seien die tiefe Verbundenheit zum Stift und der Region, sein tiefer Glaube und die lange Tradition des Stiftes. „Dieses Stift ist seit Jahrhunderten ein geistiges, spirituelles und christliches Zentrum. Es ist aber nicht nur ein Faktor im Glaubensleben, sondern auch im Wirtschaftsleben, im Tourismus und in der Kultur. Und es tut gut zu wissen, dass mit Abt Pius ein Mann an der Spitze steht, der diesen Weg konsequent fortsetzt“, unterstrich Mikl-Leitner. Sie denke unter anderem an Projekte wie die Stiftstaverne, die Sommerakademie, die Restaurierung des Kalvarienberges oder die Wohnbauprojekte am Sägewerksgelände.

Abt Pius betonte zu Beginn der Festmesse: „Man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Durch die Corona-Pandemie war das nur im engsten Kreis möglich. Da die Pandemie allmählich zurückgeht und ich hoffe, dass das so bleibt, ist es möglich, heute meinen 50. Geburtstag und das silberne Priesterjubiläum zu feiern. Danke, dass ihr gekommen seid. Heute am 2. Juli ist das Fest anlässlich des Besuches Marias bei Elisabet. Mariä Heimsuchung lädt besonders zur Begegnung ein, zur Begegnung miteinander, aber auch zur Begegnung mit Gott.“ In seiner Predigt unterstrich Pius Maurer: „Wir Menschen brauchen die Begegnung. Und wenn der Abt von Lilienfeld seinen Fünfziger und das silberne Priesterjubiläum feiert, ist das eine willkommene Gelegenheit. Es gibt zwar viele Herausforderungen und es läuft nicht immer alles so, wie wir uns das vorstellen. Aber dennoch sollten wir dankbar sein und auf Gott vertrauen.“