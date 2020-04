Bei der Feier anlässlich der Abtweihe von Pius Maurer letzten Juli im Stift Lilienfeld ist so manchem Besucher ein junger Mann aufgefallen, welcher auf Nachfrage als „Interessent“ vorgestellt wurde. Am 26. Jänner 2020 – dem Hochfest der Ordensgründer – begann sein Leben als Mönch.

„Auch das ist in unserer hektischen Zeit besonders wichtig: Dieses zur Ruhe kommen vor Gott.“ Frater Nikolaus Kastenberger

„Erstmals hörte ich den Ruf Gottes, ganz leise, kaum wahrnehmbar, in der Vorbereitung auf die Firmung“, erinnert sich Frater Nikolaus Kastenberger, „dieses noch bewusstere Mitleben in der Pfarre brachte in mir eine Sehnsucht hervor. Eine Sehnsucht nach Gott und einem Leben mit und für ihn.“ Der Wunsch nach einer stärkeren kirchlicher Verankerung führte den in Oberndorf an der Melk aufgewachsenen Nikolaus Kastenberger über einen Ferialjob ins Stift Lilienfeld. „Dort angekommen, war ich sofort begeistert von der zisterziensischen Tradition und der Spiritualität des heiligen Bernhard von Clairvaux. Das war es, was mich anzog. Dieses Gott erfahren in der Tradition von Cîteaux. Daher bemühte ich mich, dem Ruf Gottes durch die Matura und den Zivildienst zu folgen.“

Auf Noviziatszeit folgt Zeitliche Profess

Ab der Einkleidung dauert die Noviziatszeit ein Jahr, danach folgt die Zeitliche Profess auf drei Jahre. „Mein Berufsziel ist Priester. Ob ich auch eine Pfarre leiten werde, muss dann im Konkreten entschieden werden, wenn es so weit ist“, sagt der 20-Jährige.

Die Reaktionen seiner Familie über den beabsichtigten Werdegang waren zuerst eher verhalten. „Aus meiner Sicht in der heutigen Zeit auch verständlich. Allerdings freundeten sich meine Eltern mit der Zeit auch mit der Idee an und unterstützen mich dabei. Das Gleiche gilt für meine Brüder“, so Kastenberger.

Und was macht jemand, der ins Kloster eintritt? „Für die Zisterzienser gilt ora et labora gemäß der Regel des heiligen Benedikt – bete und arbeite“, sagt Frater Nikolaus Kastenberger, „diese Worte haben in den 1.500 Jahren, seit der heilige Benedikt von Nursia gelebt hat, nichts an Gültigkeit eingebüßt.“ Wie andere Mönche auch, verrichte er das Gebet und gehe Arbeiten nach. Dabei habe jeder seinen Aufgabenbereich, etwa Dienst im Refektorium, Aufräumarbeiten oder Ordnungsarbeiten in der Schatzkammer. Als Novize kommt bei ihm noch der Unterricht durch den Novizenmeister hinzu.

Kontakt derzeit eingeschränkt

Vor der Corona-Pandemie war er ebenfalls bei den Ausflügen, etwa in die Stiftspfarren wie Unterretzbach, mit dabei. Derzeit ist für ihn – wie bei allen – der Kontakt zu den Menschen eingeschränkt. Stiftsintern gibt es jedoch außer den Vorsichtsmaßnahmen kaum massive Änderungen im Haus.

Hauptaufgabe sei die Liturgie, neben dem Chorgebet – der wichtigsten Aufgabe eines Mönchs – auch die Messfeier. „Dabei assistiere ich. Je größer die Liturgie, umso mehr fällt dafür auch an Vorbereitung an“, schildert Frater Nikolaus Kastenberger. Langweile kenne man in einem Kloster keineswegs. Lectio divina (geistliche Lesung), Betrachtung oder Anbetung füllen den Tag. „Auch das ist in unserer hektischen Zeit besonders wichtig: Dieses zur Ruhe kommen vor Gott. Das ist ein weiterer Aspekt, welcher einen jungen Mann ins Kloster führt. In eine Gemeinschaft, die junge und alte zusammenbringt und die oft eine eigene Tradition hat. In die man sich bewusst stellt.“