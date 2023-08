Panflöten und Streichquartett auf der Bühne der Stiftsbasilika

Im Rahmen des Internationalen Kultur-Sommers im Stift Lilienfeld unter der Leitung von Karen De Pastel wird ein besonderes Konzert mit zwei Solo-Panflöten und einem Streichquartett in der Stiftsbasilika Lilienfeld am Sonntag, 20. August um 19.30 Uhr dargeboten.

Ausführende sind die weltbereisten Panflötisten Andreea Chira und Stefan Stanciu und das international anerkannte Varga Streichquartett aus Österreich. Andreea Chira und ihr Streicherensemble begeisterten bereits vor einem Jahr in der Stiftsbasilika Lilienfeld. Die Aufführung berühmter Konzerte und Kammermusikstücke wurde vom Publikum mit großer Begeisterung honoriert.

Das Programm mit bekannten und publikumswirksamen Kompositionen verspricht ein einzigartiges Highlight des Festivals im Stift zu werden. Zur Aufführung gelangen Konzerte für zwei Panflöten und Streichquartett von Tomaso Albinoni, Antonio Vivaldi, Luigi Boccherini und Musikjuwelen von Giulio Caccini, John Rutter und Stefan Stanciu.

Die Panflötistin Andreea Chira, geboren in Bukarest, Rumänien, gilt als Ausnahmekünstlerin. Nach jahrelanger Bühnenerfahrung vertiefte sie sich zunehmend in das klassische Repertoire. Seit 2017 spielte sie mit namhaften Orchestern in ganz Europa, China und Südkorea. Auch das Österreichische Kulturforum zählt zu ihren ständigen Kooperationspartnern.

Stefan Stanciuist ein vielseitiger Musiker, Komponist und Musikpädagoge. Sein erstes Soloalbum veröffentlichte er im Alter von 8 Jahren. Danach hat er zehn Soloalben aufgenommen, ist in mehreren TV-Shows, Radioprogrammen und auf zahlreichen Konzertbühnen aufgetreten. Außerhalb seiner Heimat Finnland konzertierte Stanciu in Frankreich, Rumänien, Spanien, Österreich, Taiwan, Singapur und den Niederlanden. Stanciu komponiert für unterschiedliche Ensembles, zum Beispiel Instrumentalkonzerte mit Sinfonieorchester, Blasorchester und Streichorchester.

Das in dem Jahr 2007 gegründete Varga Quartett Wien gehört gegenwärtig zu den etabliertesten Kammermusikensembles Wiens. Das Varga Quartett präsentiert sich auf den Bühnen Österreichs, Deutschlands, der Slowakei, der Tschechischen Republik und Chinas, auf welchem die Mitglieder auch als Solisten aufgetreten sind. Das Ensemble zeichnet sich insbesondere durch seine Interpretation der Wiener Klassik, als auch Werke slowakischer zeitgenössischer Komponisten, aus.