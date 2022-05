Venedig-Besuch als Startschuss für die Feiern im Pyrker-Jahr

Messe: Am 15. Mai um 10 Uhr ist eine Festmesse in der Basilika Lilienfeld, die Csaba Ternyák, Erzbischof von Eger (Ungarn), zelebrieren wird. Musik durch den Stifts-Chor Lilienfeld.

Grab-Besuch: Der Erzbischof von Eger kommt, weil er ein Nachfolger von Johann Ladislaus Pyrker ist. Letzterer hat in Eger die heutige Kathedrale errichten lassen. Dadurch ist Eger eng mit Pyrker verbunden. „Weil das Grab von Pyrker in Lilienfeld ist, ist es besonders verständlich, dass der Erzbischof von Eger das Grab seines Vorgängers in Lilienfeld besucht“, weiß Abt Pius.