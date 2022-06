Zisterzienser im Wandel der Zeit: Zentrum der Kultur

Werbung

Niederösterreich feiert heuer 100 Jahre als selbstständiges Bundesland. Unter dem Motto „Begegnungen und Vermittlung“ nimmt auch das Stift Lilienfeld am 25. und 26. Juni an den Feierlichkeiten aktiv teil.

Doch was sind 100 Jahre für ein Stift, das das Jahr 1202 als Gründungsjahr schreibt, also 820 Jahre alt ist? „Gerade die letzten 100 Jahre waren für das Stift eine sehr bewegte Zeit“, unterstreicht Abt Pius Maurer.

Schwere Zeiten in beiden Weltkriegen

So auch 1899. Damals, unter Abt Justin Panschab, öffnete sich das Stift neuen Techniken: Die Wasserleitung wurde gebaut, die Kanalisation und sanitäre Anlagen wurden geschaffen; 1902 das E-Werk an der Traisen errichtet und damit die erste Straßenbeleuchtung in Lilienfeld ermöglicht. In diesem Jahr wurde das 700-jährige Jubiläum des Stiftes gefeiert und der Baugrund für die Errichtung des Lilienfelder Krankenhauses zur Verfügung gestellt.

Schwere Zeiten musste das Stift in beiden Weltkriegen durchstehen. Im Ersten Weltkrieg war hier ein Lazarett errichtet und später das Militär einquartiert. Auch wirtschaftlich bereiteten die 30er-Jahre der Stiftsverwaltung große Probleme. Stiftseigene Betriebe mussten verkauft werden.

Während der Jahre des Nationalsozialismus wurden die Patres enteignet, die NSDAP zog ein. Junge Mönche mussten einrücken, viele kamen nicht mehr aus dem Krieg zurück. Das Stift stand unter Beschuss, es sollte sogar gesprengt werden. In den letzten Kriegstagen im April und Mai 1945 brannten das Sägewerk und ein Teil des Daches vom Kaisertrakt ab, das Elektrizitätswerk wurde zerstört, die Orgel beschädigt.

Mit Kriegsende ging es langsam bergauf: 1949 erfolgte die Eröffnung der Landesberufsschule für Tapezierer, Rauchfangkehrer und Sattler im Kaisertrakt. Auch die Landesberufsschule der Maler erhielt 1961 im Stift Unterkunft. Bis 1969 übersiedelten alle Berufsgruppen in den neu ausgebauten Berghof. 1967 wurde unter Abt Friedrich Pfennigbauer begonnen, das Gymnasium im Stift einzurichten, 1975 maturierten hier die ersten Schüler.

In die Zeit von Nachfolger Abt Norbert Mussbacher fiel 1976 die Landesausstellung „1.000 Jahre Babenberger“. „Es war der Start der touristischen Nutzung des Stiftes Lilienfeld“, so Abt Pius. Im selben Jahr wurde die Stiftskirche von Papst Paul VI. zur „Basilica minor“ erhoben. Sein Nachfolger, Abt Matthäus Nimmervoll, unterstützte Aktivitäten zur Öffnung des Stiftes für Besucher. Konzerte, Feste und Ausstellungen wurden vermehrt abgehalten.

„Heute ist das Stift ein kulturelles Zentrum des Bezirkes, wo seit 1982 von Stiftsorganistin Karen de Pastel die Sommerakademie durchführt und mit dem internationalen Kultursommer dem Stift zu internationalem musikalischen Ruf verholfen hat.

Abt Pius hat eine alte Tradition wieder belebt, mit Blick auf die einstige Lilienfelder Erzbruderschaft des Heiligen Josef. Der Lilienfelder Josefsverein, gegründet am 23. Jänner 2021, soll eine Gemeinschaft Gleichgesinnter im Umfeld des Stiftes sein. „Unter dem Patronat des Heiligen Josef soll der Verein das Stift in seinen vielfältigen Aufgaben unterstützen und christliche Initiativen setzen“, erklärt er.

