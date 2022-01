Geld aus Opferstock gestohlen: 18 Monate Haft

Weil er Geld aus dem Opferstock der Stiftskirche Lilienfeld gestohlen hatte, musste sich ein 34-jähriger Rumäne vor dem Landesgericht St. Pölten verantworten.

Der vorbestrafte Vater einer Tochter bekannte sich schuldig und zeigte sich geständig. Ein aufmerksamer Haustechniker hatte ihn im September auf frischer Tat ertappt und bei seiner Flucht das Kennzeichen fotografiert. Dadurch konnte ihn die Polizei später ausforschen und festnehmen.

„Es tut mir sehr leid, ich wollte meiner Tochter mit dem Geld etwas zu Weihnachten kaufen“, beteuerte der Angeklagte in der Verhandlung. Es war aber nicht das erste Mal, dass der Arbeitslose wegen Diebstahls vor einen Richter treten musste.

Haustechniker und Mesner Manfred Krammer sah im September des Vorjahres den Diebstahl und meldete dies Abt Pius Maurer. Dieser rief die Exekutive, im Bild mit Bezirkspolizeikommandanten Michael Hochgerner, St. Aegyds Kommandanten Thomas Praschl und seinem Kollegen Uwe Feldkirchner (von links). Jetzt wurde der Täter verurteilt. Foto: Wohlmann

Auch in Deutschland und Spanien ist er bereits amtsbekannt und soll in mehreren Kirchen mit Draht und Klebeband Geld aus Opferstöcken gefischt haben, um sein Gehalt als Erntehelfer aufzubessern. Etwa 950 Euro soll er so erbeutet haben.

Das Tatwerkzeug sowie ein Navigationsgerät mit gespeicherten Kirchenadressen quer über den Kontinent konnte die Polizei sicherstellen und dem Richter vorlegen. Der Angeklagte, der eine rumänische Dolmetscherin brauchte, gab sich in der Verhandlung wortkarg und hielt seinen Blick gesenkt.

Das Reden überließ er seinem Verteidiger, der dem Richter zu bedenken gab: „Er kam bitterarm hierher, wo er als Erntehelfer von Landwirten regelmäßig völlig ausgenutzt wird. Das hart verdiente Geld hat aber nicht zum Überleben gereicht“. Der Richter ließ sich davon allerdings nicht beeindrucken, da österreichweit in verschiedenen Kirchen Klebebandrückstände in Opferstöcken gefunden worden waren.

Er entschied wegen schweren und gewerbsmäßigen versuchten Diebstahls auf 18 Monate Haft, wovon zwölf zur Bewährung ausgesetzt werden. Damit wird er nun nach mehreren Bewährungsstrafen zum ersten Mal mehrere Monate wirklich im Gefängnis verbüßen müssen.

„Gotteshäuser sind besondere Orte. Da der Angeklagte mit einem speziellen Werkzeug gearbeitet und auch in mehreren anderen Bundesländern zugeschlagen hatte, kann die Strafe nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden“, so der Richter. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

