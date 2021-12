Bezirk Lilienfeld: Keine große Hoffnung auf Weihnachtsgeschäft

„Unsere Betriebe stehen nach 21 (!) Monaten Pandemie vor der Herausforderung, die immensen finanziellen und teils auch personellen Verluste auszugleichen“, betont Wirtschaftskammer-Bezirksstellenobmann Markus Leopold. Und: „Ich hoffe, sie bekommen jetzt die dringend notwendige Planbarkeit und eine Perspektive zurück.“

Angelika Zlöbl vom Schuhhaus Fux in Hainfeld spricht aus, was viele aus dem Handel im Bezirk denken: „Die Öffnungsschritte kommen jetzt mehr als erwartet, trotzdem kann das Weihnachtsgeschäft dadurch nicht mehr gerettet werden.“

Die Kunden und speziell ihre Stammkunden seien trotz des Lockdowns treu geblieben und haben über Click & Collect im Schuhhaus Fux eingekauft. „Wir werden auch weiterhin Click & Collect anbieten, sodass alle Kunden zu ihrer Ware kommen, nicht nur diejenigen, die 2G erfüllen“, erklärt Angelika Zlöbl das weitere Vorgehen.

Ob die Sonntagsöffnung Sinn macht, ist ungewiss

Da ist selbst der „Einkaufssonntag“ vor Weihnachten nicht die heilige Lösung: Beim 19. Dezember handle es sich um eine willkommene Nischenlösung nur für jene Branchen, die zuletzt vom Lockdown betroffen waren – und nicht etwa für den Handel generell. „Eine Maßnahme, die in dieser Ausnahmesituation den Öffnungswilligen jetzt vor Weihnachten zusätzlichen Handlungsspielraum zur Verfügung stellt“, erklärt WK-Obmann Markus Leopold.

Floristin Cordula Mitterbacher aus Traisen fürchtet eher, sich an diesem Tag „die Beine in den Bauch zu stehen“. Sie glaubt, dass dieses Angebot gerade im Bezirk, im ländlichen Raum, nicht so gut angenommen werde und es für die vielen kleineren Betriebe keinen großen Vorteil bringe. Denn: „Diesen Sonntag werden die Leute wahrscheinlich nutzen, um in die größeren Städte und Einkaufszentren zu fahren, wo sie vielleicht gleich mehr auf einmal erledigen können.“

Auch Mode-Profi Catherine Fischer aus Hainfeld steht dem 19. Dezember etwas skeptisch gegenüber: „Ich denke, das würde nur Sinn machen, wenn dann alle mitmachen, dass einfach die nötige Frequenz im Ort gegeben ist.“ Beide Unternehmerinnen hatten im Lockdown jedenfalls zu tun. Cordula Mitterbacher musste in ihrem Geschäft sein, um die Pflanzen zu pflegen, ihre drei „Mädels“ waren in Kurzarbeit.

Catherine Fischer hat auf Online-Verkauf gesetzt und war mit dem Fotografieren und Verpacken ihrer modischen Trends beschäftigt. Montags hat sie mit dem Winterschlussverkauf begonnen. Sowohl im Mode- als auch im Blumengeschäft mit viel weihnachtlichem Dekor bleibt man aber auf sehr viel Ware sitzen.

„Jetzt gilt es gemeinsam nach vorne zu schauen und für unsere vom Lockdown hart getroffenen Betriebe die in Aussicht gestellten Wirtschaftshilfen rasch und deutlich sicherzustellen“, zieht Obmann Markus Leopold Bilanz.