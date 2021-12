Lilienfelds Bezirks-Promis im Advent 2021: Mehr Zeit für die Familie

„Der Advent kommt heuer in Begleitung des echten ersten Wintereinbruchs, das macht diese Zeit noch stimmungsvoller. Die Adventkranzweihe in der katholischen Kirche und auch der Familiengottesdienst zum ersten Advent in der evangelischen Kirche konnten beide unter Einhaltung der Vorschriften abgehalten werden“, ist Annabergs Bürgermeisterin Claudia Kubelka guter Dinge.

Der Nikolaus wird bestimmt ebenso kommen – in welcher Form, da „lassen wir uns überraschen, aber unsere Kleinen sind jedenfalls voller Spannung, Corona hin, Corona her“, so Kubelka.

Abt Pius Maurer vom Stift Lilienfeld bekräftigt: „Die Feier des heiligen Nikolaus sollte durch Corona nicht ausfallen. Da haben vor allem die Eltern dafür zu sorgen, dass ein Säckchen vom Nikolaus zumindest am Fensterbrett oder an einem anderen Ort der Wohnung zu finden ist.“

Spiele mit Enkelkindern und Glühwein mit dem Sohn

Eigentlich möchte sich niemand die Adventzeit durch den Lockdown vermiesen lassen, denn mehr Zeit für die Familie bringe er jedenfalls: „Der heurige Advent ist aus parlamentarischer Sicht ein sehr intensiver, da ich sicher noch bis zu zehn Tage in Wien verbringen werde. So gesehen gibt es da keine Änderung – egal, ob Lockdown oder eben nicht“, meint ÖVP-Bundesrat Karl Bader. Aber: Er freue sich, dass durch den Wegfall einiger Veranstaltungen der Stressfaktor geringer sein werde und damit mehr Zeit für die Familie bleibe.

„Vor allem für die Enkelkinder mit Vorlesen, Tischfußball, Würfelspielen und Bewegung an der frischen Luft. Für die Spiele bräuchte ich übrigens einen guten Coach, denn gegen die Enkelkinder gibt es leider nicht viel zu gewinnen“, gesteht Bader. Ein wenig „herunterkommen“ und die Lockdown-Abende mit seiner Frau und der jüngsten Tochter verbringen, möchte Lilienfelds Bezirkshauptmann Franz Kemetmüller.

Bei SPÖ-Bezirksparteiobmann Christian Fischer ist der Garten bereits weihnachtlich dekoriert und der Wunschzettel von Tochter Leonie ans Christkind platziert. „Mit Tochter Isabel werden wir Weihnachtskekse backen und Weihnachtsfilme schauen. Meinen Sohn Tobias kann ich leider nicht dazu motivieren, mit ihm werde ich einen Glühwein trinken“, beschreibt Fischer seine Adventzeit durchaus humorvoll.

Für den Lilienfelder ÖVP-Vizeortschef Manuel Aichberger ist neben Besinnlichkeit heuer vor allem Hausarbeit angesagt: „Da meine Frau und ich in unser neues Haus einziehen, gibt es viel in den eigenen vier Wänden zu tun. Wir freuen uns jedenfalls schon auf die ersten Wochen, den ersten Advent im neuen Heim.“