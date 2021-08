Zu Beginn der Olympischen Spiele heuer in Tokio erfolgte bereits die Weichenstellung für das künftige Olympische Sportprogramm. Und vor allem im Lager der österreichischen Stocksportler war der Jubel groß. Das IOC (Internationale Olympische Comitee) erkannte den IFI (International Federation Icestock) gemeinsam mit weiteren fünf Verbänden als olympisch an. Somit steht fest: 2026 in Italien geht es für die Eisstocksportler um olympische Medaillen.

Schauen wir, was daraus wird“, bricht der Rohrbacher Weltmeister im Ziel-Teambewerb, Christian Hobl, noch nicht in Jubel aus. Als 33-Jähriger wird er aber ohnehin auf jeden Fall bis 2026 seine Nationalteamkarriere fortsetzen. „Ich wäre sicher bereit!“

„Es zählt nur die Goldene“

Welche von den zwölf Disziplinen ins olympische Programm aufgenommen wird, steht aber erst 2022 fest. Hobl hofft natürlich auf den Team-Zielbewerb. Gerüchte gibt es, dass es ein Mixedbewerb mit je drei Damen und Herren werden könnte. „Für einen Österreicher wird es schwieriger, sich für Olympia zu qualifizieren, als dann eine Medaille zu holen“, ist er überzeugt. „In Turin zählt nur Gold!“ Denn 90 Prozent der Goldmedaillen gingen bei Welt- und Europameisterschaften an Österreich und Deutschland!

Klar ist, dass große Nationen in den Stockport einsteigen. „Rasch nachziehen werden sie nicht können, aber wir dürfen nicht stehenbleiben“, sagt Hobl. Professionelle Trainer werden kommen, Leistungszentren für den Nachwuchs sind ohnehin allerorten im Entstehen. Immerhin ist Stocksport mit über 114.000 Mitgliedern der viertgrößte Sportverband Österreichs.