Bezirk Lilienfeld: Rätseln vor Traisentalbahn-Haltestellen

Wie gewohnt stehen Fahrgäste im Zug ins Traisental auch in diesen Tagen kurz vor ihrer Station bereit zum Aussteigen. Immer wieder fährt die Bahn aber jetzt durch.

Seit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember sind mehrere Stationen auf Bedarfshalt umgestellt worden. Seither hält der Zug dort zu bestimmten Zeiten nur noch, wenn Fahrgäste rechtzeitig im Innenraum die Haltewunschtaste drücken oder der Triebfahrzeugführer jemanden am Bahnsteig erblickt.

Klar ist das derzeit aber eben vielen Fahrgästen noch nicht, die sich an die NÖN wandten. Sie hätten ihren Halt verpasst, weil der Zug weiterfuhr. Von der Umstellung hätten sie nichts mitbekommen, da diese nicht ausreichend kommuniziert worden wäre.

„Bei solchen Änderungen erfolgt die Kundeninfo in den neuen Fahrplänen sowie mittels Durchsagen“, erklärt ÖBB-Pressesprecher Christopher Seif, der allerdings Fehler in Taschenfahrplänen einräumt. Man werde diese aber schnellstmöglich korrigieren.

Dem Fahrplan nach sind bei Zügen, die den Hauptbahnhof sechs Minuten nach der vollen Stunde verlassen, nun die Stationen Bildungscampus, Porschestraße, St. Georgen und Kreisbach Bedarfshalte. In Richtung Schrambach sind Traisen-Markt, Marktl und Lilienfeld-Krankenhaus betroffen. Auf der Strecke Richtung Hainfeld muss in Wiesenfeld und Rainfeld die Haltewunschtaste rechtzeitig gedrückt werden. Bei den Abfahrtszeiten kurz nach der halben Stunde entfällt der Halt am Bildungscampus, dafür bleibt der Zug in jeder Station stehen.

Die ÖBB verspricht sich dadurch kürzere Fahrzeiten und mehr Zeit zum Umsteigen in die Fernzüge, erklärt der Pressesprecher. Fahrgästen wird empfohlen, Angaben in der ÖBB-App „Scotty“ vor Fahrtantritt genau anzuschauen.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.