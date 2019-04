Mit 258 Straßenkilometern ist das Gebiet, das die 53 Mitarbeiter der Straßenmeisterei Lilienfeld zu betreuen haben, beachtlich. Leiter Leopold Karner verriet der NÖN die größten Baustellen in den kommenden Monaten.

Totalsperre: Im Sommer ist die L 5205 in Traisen zwischen der Eisenbahnkreuzung und der Zufahrt zur EVN in beiden Fahrtrichtungen unpassierbar. Und zwar wegen einer dringenden Fahrbahnsanierung, die vom 1. Juli bis 9. August terminisiert ist. „Die Totalsperre wird in diesem Zeitraum für circa fünf Arbeitstage erfolgen. Welche Tage das genau sind, ist derzeit noch offen“, informiert Karner. Mit Behinderungen durch die Bauarbeiten sei während der gesamten Sanierungsdauer zu rechnen.

Gefahr für Motorradfahrer: Ab etwa 19. August bis 6. September heißt es besonders für Zweiradfahrer auf den Straßenzügen B 20, L 132, L 101, L 5214, L 5213 und L 5195 in den Gemeindegebieten von Türnitz, Annaberg, St. Aegyd, Kaumberg, Ramsau und Kleinzell aufpassen. „Risse und Oberflächen werden durch das Aufbringen von Emulsion und Riesel saniert“, berichtet Karner. Rutschige Fahrbahnen während der Arbeiten, die unter halbseitigen Straßensperren erfolgen werden, sind damit programmiert.

Felssicherungsmaßnahmen: Das Abräumen von Felsböschungen und das Erneuern von Gittern ist auf der B 23 zwischen Terz und Lahnsattel und auf der B 21 im Bereich Salzerleiten angesagt. Dazu sind halbseitige Sperren ab etwa 20. Mai bis 25. Oktober vorgesehen.

NÖN Leopold Karner präsentiert das Straßensanierungsprogramm im Bezirk.

Fahrbahnsanierungen von B 20 und B 214: Mit Behinderungen auf der B 20 sei im Zeitraum 11. Juni bis 24. August wegen der „Fahrbahnsanierung zwischen Bergbauer und Annaberg“ zu rechnen, kündigt Karner an. Es werde zu einer halbseitigen Sperre kommen. Saniert werden muss auch die B 214 in Hohenberg zwischen Billa-Markt und ehemaligem FF-Haus. Der Zeitpunkt ist hier noch offen.

Mauer- und Spitzgrabensanierungen: Geringe Behinderungen für die Verkehrsteilnehmer erwartet der Leiter der Straßenmeisterei Lilienfeld sowohl bei der anstehenden Spitzgrabensanierung auf der B 20 im Gemeindegebiet von Türnitz (etwa 3. Juni bis 25. Oktober) als auch im Zuge der Mauersanierungen auf den Straßenzügen B 214, B 20,

B 18, L 132 und L 133, die ab circa 13. Mai bis 25. Oktober vorgesehen sind. In allen genannten Fällen müssen die Verkehrsteilnehmer wiederum halbseitige Straßensperren in Kauf nehmen.