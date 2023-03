Mehr grüne Energie für Kleinzell

Die Energiewende ist ein wichtiges Thema. In Kleinzell nimmt man die Renovierung des Bauhofes daher zum Anlass, um die Gemeinde klimafreundlicher zu gestalten.

„Das Dach des Bauhofes muss dringend saniert werden. Dieses wird großflächig mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet“, informiert Bürgermeister Reinhard Hagen. Der Bauhof ist aber nur eines von mehreren öffentlichen Gebäuden in Kleinzell, die mit Photovoltaik-Paneele ausgestattet werden. Noch im März gibt es für die Gemeinde deswegen auch einen Beratungstermin mit dem Land Niederösterreich, wo das konkrete Ausmaß und die Örtlichkeiten der Installationen fixiert werden sollen.

„Neben dem Bauhof denken wir hier vor allem an den Kindergarten die Volksschule und an das Gemeindeamt. Im Raum steht auch das Mehrzweckhaus, wobei wir uns hier die Gegebenheiten noch genauer anschauen müssen“, berichtet Hagen. Weiters möchte die Gemeinde auch das Gelände des alten Bauhofes nutzen. Nachdem Umzug des Bauhofes 2017 steht diese Fläche leer und könnte mit der Errichtung eines PV-Parks einen neuen Nutzen finden. Neben der Stromerzeugung hat man sich in Kleinzell aber auch viele Gedanken rund um das Thema Stromersparnis gemacht. Aus diesem Grund werden in den kommenden Monaten auch alle Leuchtmittel der Straßenbeleuchtung mit energiesparenden LED-Lampen versorgt.

„Die Vergabe für diesen Auftrag soll bereits in der kommenden Gemeinderatssitzung Ende März stattfinden“, versichert Hagen. Besonders stolz zeigte sich der Kleinzeller Bürgermeister auch über das Feedback der erst kürzlich erfolgten Finanzprüfung des Landes Niederösterreich. Bei der Prüfung ging es um die Dokumentation und die die Umsetzung der Abgaben an die Gemeinde. Konkret sind dies die Abgaben für Wasser, Müllentsorgung und Abwasser. „Hier haben wir im Rahmen der Schlussbesprechung großes Lob erhalten, wie wir dies in Kleinzell umsetzen und Dokumentieren. Das Lob möchte ich hier auch an unsere Amtsleiterin und unsere Kanzlei weitergeben“, unterstreicht der Ortschef.

