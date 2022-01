Der Sturm am Montag sorgte auch im Bezirk vereinzelt für Einsätze der Feuerwehr. In Hohenberg wurden die Florianijünger etwa zu einem Sturmschaden in Thorhof alarmiert. Ein Baum lag quer über die Bundesstraße und wurde binnen kürzester Zeit von der FF Hohenberg beseitigt. Elf Feuerwehrmitglieder waren ausgerückt.