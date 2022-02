Suchaktion auf der Gemeindealpe

Freitag, 22 Uhr, ein Notruf geht bei der Polizei ein. Der Anrufer gibt an, dass er sich auf der Gemeindealpe verlaufen hätte und nicht mehr selbstständig ins Tal absteigen könne. Die Angaben waren zu Beginn sehr vage. Aufgrund der Sprachbarriere - der Anrufer sprach nur arabisch und sehr gebrochen deutsch - war die Situation vorerst unklar und der Suchradius konnte nur durch eine Handyortung auf der Nordseite der Gemeindealpe, Richtung Pfarrkogel, eingegrenzt werden.

Mitterbacher Bergretter und Alpinpolizei rückten aus. Ein Polizeihubschrauber kam mit einer Wärmebildkamera hinzu. Da das Suchgebiet weiterhin nicht näher eingegrenzt werden konnte, wurden auch die Bergrettung Mariazellerland sowie Drohnenteams von Notruf Niederösterreich nachalarmiert. Ebenso standen zwei Pistengeräte der Bergbahnen Gemeindealpe Mitterbach für einen Mannschaftstransport bereit.

Eine Nachfrage in sämtlichen Quartieren in Mitterbach nach vermissten Personen war vorerst erfolglos. Nach rund zwei Stunden Suche durften alle Einsatzkräfte aufatmen: Der Vermisste, ein iranischer Asylwerber, meldete sich erneut. Er hatte mittlerweile selbstständig den Weg ins Tal gefunden und war in seiner Unterkunft wohlbehalten angekommen. Er gab an, dass er lediglich einen Spaziergang machen wollte. Das alpine Gelände hatte er dabei sichtlich unterschätzt: Der Mann war nur mit Halbschuhen und glatter Sohle sowie dünner Jacke unterwegs gewesen und somit nicht ausreichend für eine derartige Bergtour ausgerüstet. Aufgrund der groben Fahrlässigkeit werden voraussichtlich Regressforderungen von den Einsatzkräften gestellt.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden