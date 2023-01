Neue Vize für St. Aegyd

Die Gemeinde St. Aegyd hat eine neue Vizebürgermeisterin. Nachdem Elisabeth Schmidt-Wonisch (SPÖ) aus persönlichen Gründen ihr Amt zurückgelegt hat, folgt Susanne Riedler (SPÖ) als neue Vize an der Seite von Ortschef Karl Oysmüller (SPÖ).

„Die Idee zur Kandidatur kam dabei eigentlich nicht von mir, sondern ich wurde seitens der Gemeinde und des Bürgermeisters gefragt, ob ich mir den Posten vorstellen könnte“, sagt Riedler. Nachdem sie die Zusammenarbeit mit Bürgermeister Oysmüller sehr schätze und bereits in der Vergangenheit sehr gut mit ihm zusammengearbeitet hätte, war es für sie leicht, „hier zuzusagen, um ihn und die Gemeinde zu unterstützen“, betont sie. Riedler war bis jetzt geschäftsführende Gemeinderätin für Kunst und Kultur und möchte diese Funktion auch weiter ausführen. „Diese Aufgabe ist mir persönlich einfach sehr wichtig. Daran hat die Ernennung zur Vizebürgermeisterin nichts geändert“, stellt Riedler klar.

Ich wünsche mir mehr Schwung in der Gemeinde.“ susanne Riedler Vizebürgermeisterin, St. Aegyd

Das erste große Projekt als Vizebürgermeisterin hat auch gleich mit dem bisherigen Tätigkeitsbereich zu tun. „Derzeit befinden wir uns inmitten der Planung für den ,Kultursommer‘ in St. Aegyd“, verrät Riedler. Diese Veranstaltungsreihe gilt mittlerweile jedes Jahr aufs Neue als ein echtes Highlight in der Gemeinde. Nicht nur die einheimische Bevölkerung soll dabei ein abwechslungsreiches Kulturprogramm geboten bekommen, sondern der Ort soll dann auch verstärkt ein Magnet für Touristen sein. In den letzten Jahren wurden bereits verschiedene Konzerte, Lesungen und Theater im Zuge des „Kultursommers“ erfolgreich durchgeführt. Auftritte von Tini Kainrath und Fifi Pissecker, Konzerte vom Streicherensemble „Divinerinnen“ sowie den „Tanzgeigern“ oder das St. Aegyder Sommertheater sorgten für ein buntes Kulturprogramm. „Vor allem die Location im Garten der Volksschule hat sich hier in den letzten zwei Jahren als voller Erfolg erwiesen“, weiß Riedler.

Neben dem Thema „Kultur“ sind Riedler auch die Bereiche „Mobilität, Umweltschutz und Energieeffizienz“ wichtig. „Ich habe das Gefühl, dass jetzt nach der Pandemie wieder eine gewisse Normalität einkehrt und diese will ich auch im Gemeinderat nutzen, um wieder mehr Sitzungen und Treffen zu organisieren, mit dem Ziel, viele Projekte auf den Weg zu bringen“, erklärt die Neo-Vizebürgermeisterin. In den letzten Jahren sei dies aufgrund der Corona-Pandemie nicht immer ganz leicht gewesen, weswegen sich Riedler nun umso „mehr Schwung in der Gemeinde“ wünscht. „Vor allem den Bereich ,Mobilität‘ möchte ich in meiner Rolle als Vizebürgermeisterin mehr in den Fokus stellen“, unterstreicht sie.

Ein weiteres Großprojekt für die Gemeinde könnte das Göllerbad werden. In der Freizeiteinrichtung stehen große Sanierungen an, die aber mit Kosten von rund zwei Million Euro schwierig umzusetzen sind. Das wären Investitionen, die nur schwer zu stemmen und laut Bürgermeister Karl Oysmüller „auch nur schwer zu verantworten sind“.

Deswegen gibt es für das Göllerbad verschiedene Pläne, sowohl zur Erhaltung, aber auch eine künftige Nutzung des Geländes als Freizeitanlage für Jugendliche und Kinder, inklusive „Pumptrack“ und Wasserspielplatz ist angedacht. Genau dieses herausfordernde Projekt steht unter anderem auch am Arbeitsplan von Susanne Riedler.

Neben der Neubesetzung des Postens der Vizebürgermeisterin gab es bei der letzten St. Aegyder Gemeinderatssitzung aber auch eine Rochade beim Jugendgemeinderat. Nach dem Rücktritt des vorherigen Gemeinderats Christian Pomberger (SPÖ) musste der Posten neu besetzt werden. Zur neuen Jugendgemeinderätin wurde Nicole Grabenweger (SPÖ) gewählt.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.