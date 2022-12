Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle in Hainfeld

Werbung

Am Freitag gegen 14.10 Uhr betrat ein einschlägig vorbestrafter 16-Jähriger und in Hainfeld (Bezirk Lilienfeld) wohnhafter iranischer Staatsbürger eine Tankstelle in Hainfeld, bedrohte die Tankstellenangestellte mit einer Spielzeug-Schusswaffe und nötigte sie zur Öffnung der Kassa.

Danach entnahm der Täter selbst aus der Kassa Bargeld in niedriger vierstelliger Höhe und flüchtete zu Fuß. Dabei warf der Täter die Schusswaffe sowie die Maskierung und Tatbekleidung weg. Der 16-Jähriger flüchtete zu seiner Wohnadresse, wo er von Bediensteten der Polizeiinspektion Hainfeld festgenommen wurde.

Die Tankstellenangestellte blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. Der Beschuldigte zeigte sich zur Tat geständig und gab als Motiv Geldnot an. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten ordnete die Einlieferung des Beschuldigten in die Justizanstalt St. Pölten an.

