Schritt für Schritt intensiviert wurde in den vergangenen Jahren die Kooperation zwischen den Naturparkschulen und dem Naturpark Ötscher-Tormäuer.

Die bisher größte gemeinsame Aktion war das Projekt zum Tag der Artenvielfalt, bei welchem die Naturpark-Grundsätze Bildung und Schutz im Mittelpunkt standen. An die 150 Kinder aus den Volksschulen Gaming, St. Anton, Puchenstuben, Annaberg und Mitterbach trafen sich letzten Mittwoch auf der Ötscher-Basis in Wienerbruck.

In einem Stationsbetrieb wurden unter anderem die Frösche und Unken im Biotop besucht, der Gesang der heimischen Vogelwelt erforscht und die Geräusche der Insekten hörbar gemacht. Der Kreativität freien Lauf lassen konnten die Kinder beim Formen von Tonkunstwerken und dem Bau von Instrumenten aus Naturmaterialien. Betreut wurden die Stationen von den Naturvermittlern und Umweltpädagogen des Naturparks.

Als Besonderheit erwies sich der Bau von Fledermauskästen aus regional hergestellten Bausätzen, die in weiterer Folge im Naturpark und in den Schulgärten aufgehängt werden. „Nachdem immer mehr Dachböden verschlossen und alte Bäume umgeschnitten werden, fallen viele natürliche Habitate der Fledermäuse weg“, weiß Naturvermittlerin Katja Weirer, „diese Federmauskästen tragen somit direkt zum Artenschutz bei.“

Finanziert wurden die Bausätze durch die Spende der Startgelder der Ötscher-Attack. „Ohne diese großzügige Spende der naturbewussten Schneesportler der Ötscher-Attack in Lackenhof hätten wir diese Station nicht in dem Ausmaß durchführen können. Wir sehen es in unserer Verantwortung, das Geld in einem sinnvollen Rahmen auszugeben und ich glaube, das ist uns gelungen“, sagt Florian Schublach vom Naturpark.

Der Bau der Fledermauskästen wird jetzt in das fixe Umweltbildungsprogramm des Naturparks aufgenommen und kann für Gruppen auf der Ötscher-Basis gebucht werden. Auch die Bausätze sind dort erhältlich. „Ein solcher Fledermauskasten sollte in keinem Garten oder Haus fehlen. Außerdem macht das Zusammenbauen Spaß und kann auch zuhause mit der Familie leicht durchgeführt werden“, schildert Katja Weirer.

„Neben dem inhaltlichen Wissen, das die Kinder aus so einem Projekttag mitnehmen, ist vor allem die soziale Komponente ganz wichtig“, betont Lehrerin Katharina Berger von der Volksschule Annaberg. „Die Gruppen wurden sowohl vom Alter als auch von der Schule her gut durchgemischt. So lernen sich die Kinder kennen und die Grenzen zwischen den Gemeinden verschwimmen“, ergänzt sie.