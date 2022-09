Hohenberger Betrieb Isoplus bei Europas größten Fernwärmeprojekt dabei

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Während es am Nachmittag spannende Führungen durch den Betrieb gab, bei denen die Besucher interessante Einblicke in die Produktionsabläufe bekamen, stand am Abend ein Fest-Event am Programm, bei dem sogar Star-Geigenspielerin Barbara Helfgott ein Konzert gab. Ehrengast an diesem Abend war Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Das Unternehmen stellte dabei das größte europäische Fernwärmeprojekt „WarmtelinQ“, eine Fernwärmepipeline des niederländischen Energiekonzerns Gasunie, vor, bei dem Isoplus eine zentrale Rolle spielt. Dabei wird Restwärme des Rotterdamer Hafens verwendet, um Haushalte in der Umkreisregion Zuid-Holland mit recycelter CO₂-armer Energie zu versorgen.

