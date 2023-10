Künstlerin Isabella Praher auf Schloss Klafterbrunn in Rotheau erleben

Isabella Praher ist Künstlerin und Restauratorin im Stuckateur-Handwerk. Ursprünglich kommt sie aus Graz. Seit März 2023 hat die 42-Jährige sich jedoch ihr Atelier im Torhaus auf Schloss Klafterbrunn in Rotheau eingerichtet. Bei den Tagen der Ateliers wird sie diese Woche hier ihre Kunst präsentieren.

„Die Kunst ist für mich ein Werkzeug, um die Welt zu erforschen, zu begreifen, zu verarbeiten, um zu helfen. Um anders zu fragen, anders zu schauen und manchmal so neue Perspektiven zu eröffnen“, schildert sie. Dabei folgt sie meist einem inhaltlichen Motiv und versucht dieses, „anders als mit Denken zu ergründen“, erklärt sie. „Ich philosophiere also mit und durch meine Experimente mit unterschiedlichen Medien, spartenübergreifend“, so die Künstlerin weiter. Je nach Thema und Frage sucht sich, meint sie, „der Ausdruck seinen Weg.“ Nicht immer entsteht ein Objekt oder Werk. „Wie Sandskulpturen haben manche künstlerische Aktionen gerade wegen ihrer Flüchtigkeit ihren Reiz. Ich sehe Kunst selten als Gegenstand, das Spannende ist das vertiefende Einlassen auf Impuls und Reaktion“, sagt sie.

Praher wirkte an Kunstprojekten auf Island mit

Nach ihrem Matura-Abschluss an der BBA für Kinderpädagogik erwarb Praher von 2002 bis 2003 die Meisterklasse für Bildhauerei in Graz, ehe sie von 2021 bis 2023 das Handwerk der Stuckateur-Restauratorin an der AdH Schloss Raesfeld erlernte.

Seit 2014 ist Praher Mitarbeiterin in der Restaurierungswerkstatt Zottmann GmbH, doch diverse Kunst und Kulturprojekte macht sie bereits seit 2001. Auch zwischen den Jahren 2006 und 2023 arbeitete sie an einigen restauratorischen Projekten in der Pfarre Konstanz am Bodensee, im Schloss Köngen in Deutschland, in der Basilika Stift Rein, in der Großen Galerie in Schönbrunn, in der Stiftskirche in Zwettl oder auch am Oberen Belvedere. Einige Projekte, an denen sie teilnahm, waren etwa die „Biennale der steirischen Fotokunst“ im Alten Kino in Leibnitz 2021, die Ausstellung „(Being) in the picture“, performative Stuckarbeit „ARBEIT“ mit Vera Hagemann in Graz 2020, die Fotoausstellung „Licht&Licht“ in Graz 2019, das „Theater des Lichts“-Projekt im Rahmen von queerograd in Graz 2015 oder die Ausstellung und Performance „Artist in Residency“ in Skagaströnd, Island, 2015.Hier gab es für Besucher die Möglichkeit, allein oder in der Gruppe mit unterschiedlichen Taschenlampen und Leuchtkörpern in einem dunklen Raum ein Bild zu malen - und das auf die lange belichtende Kamera der Künstlerin. „Es entstanden tolle Light-Paintings, aber mir schien die Einladung zum nonverbalen Ausdruck noch wertvoller“, meint Praher.

Jetzt ist sie bei den Tagen der Offenen Ateliers am 21. Oktober von 14 bis 18 Uhr und 22. Oktober von 10 bis 14 Uhr dabei. Kontaktiert werden kann die Künstlerin über ihre E-Mail Adresse unter contact@isabellapraher.com oder telefonisch unter +43 676 8742 7309.