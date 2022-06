Ausflugsziele im Bezirk Lilienfeld sind mit Saisonstart zufrieden

So darf es ruhig weitergehen: Bekannte Tagesausflugsziele melden auf NÖN-Anfrage einen guten Start in die Sommersaison. Die NÖN hat einige Details:

Annaberger Lifte: 1.266 Gäste und 641 Zipline-Flüge im Mai lassen bei Geschäftsführer Karl Weber Jubelstimmung aufkommen: „Wir sind mit dem hervorragenden Saisonstart sehr zufrieden“.

Einerseits sei an den vergangenen Wochenenden „der Wettergott gnädig gewesen“, andererseits merke man bei den Gästen durchaus wieder den Drang nach draußen und in die Natur, konstatiert Weber: „Nach dem Motto: Endlich sind Freizeitgestaltungen wieder ohne Einschränkungen möglich.“

Geänderte Betriebszeiten in Vorsaison mit Positiv-Effekt

Nikis Alm-Abenteuer werde von Familien mit Kindern im Pflichtschulalter sehr gut angenommen. „Die neuen Stationen ,Fuchsbau‘ und ,Wildtier-Rutschen‘ gehen mit Start der Sommerferien in Betrieb. Ab dann wird es auch neue Panoramatafeln auf der Aussichtsplattform der Zipline geben,“ kündigt der Lifte-Chef an.

Die geänderten Betriebszeiten in der Vorsaison (Samstag bis Montag, statt wie bisher Freitag bis Sonntag) wirken sich ebenfalls positiv aus. „Vor allem Schulen nutzen die Möglichkeit von Zipline-Flügen am Montag besser als am Freitag. Sei es im Zuge eines Tagesausfluges oder einer Schullandwoche“, beobachtet Weber.

Noch nicht angelaufen ist der angekündigte Radverleih: Aufgrund der allgemeinen Lieferschwierigkeiten werden die Räder erst in den nächsten Wochen eintreffen.

Gemeindealpe Mitterbach: Ein sattes Plus rechnet Katharina Heider-Fischer vor. Im Vor-Corona-Mai 2019 wurden etwa 1.375 Gäste gezählt, heuer waren es im Vormonat 2.803 Besucher.

Zum weiteren Vergleich: Im Mai 2021 und 2020 gab es aufgrund des wegen Covid-19 eingeschränkten Betriebes zusammengerechnet keine 300 Gäste. Heider-Fischers Fazit: „Wir sind mit dem bisherigen Verlauf der Sommersaison zufrieden.“

Viele Schülergruppen bei Türnitzer Rodelbahn

Eibl-Jet Türnitz: Etwas über dem Niveau von 2019, also vor Corona, liegt laut Geschäftsführer Karl-Heinz Wieland der Ticket-Verkauf bei der Rodelbahn.

„Durch das Schlechtwetter an den ersten beiden Wochenenden Ende April und Anfang Mai hatten wir einen verhaltenen Start. Da wir heuer aber wieder viele Schülergruppen wochentags zu Besuch haben, sind wir mit der Vorsaison trotzdem zufrieden“, analysiert Wieland.

Reiche Ernte in Griffweite

