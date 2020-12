xx Das Schloss aufgezwickt, die Türe geöffnet, ein fehlendes Musikinstrument: Eine unliebsame Überraschung erlebten Bewohner einer Mehrparteienhausanlage in Eschenau vergangene Woche. Kriminelle trieben ihr Unwesen.

Das ist nicht der einzige Kellereinbruch der letzten Zeit in der Gegend. Erst im Oktober wurde ein ähnlicher Vorfall in Traisen angezeigt. Ein Fahrrad, das in einem Kellerabteil verwahrt wurde, verschwand. Diverse Akku-Werkzeuge stahlen bislang unbekannte Täter im August aus einem Kellerabteil in St. Veit.

In Hohenberg gab es bereits von Jänner bis April eine Serie von fünf Kellereinbrüchen. „Auch hier legten die Täter vor allem auf diverse Werkzeuge, Fahrräder und Fahrzeugteile Augenmerk. Im Jänner wurde noch ein Moped aus einem Kellerabteil gestohlen“, schildert Polizist Ferdinand Lerchbaumer. Alleine heuer wurden im Bezirk Lilienfeld bis Ende November schon elf Kellereinbrüche verübt – eine leichte Steigerung. Im gesamten Jahr 2019 wurden nur acht Kellereinbrüche angezeigt.

„In den meisten Fällen gelangten die Täter über die unversperrte Eingangstüre in das Innere der Wohnhausanlage und in weiterer Folge über die ebenso unversperrte Kellerabteiltüre zu den Kellerabteilen“, erklärt Lerchbaumer. Sein dringender Appell an die Bürger: „Unbedingt die Eingangstüren zu den Wohnhausanlagen und die Kellerabteiltüren geschlossen halten.“ Gerade in Mehrparteienhausanlagen seien diese Räume oft offen. Die Täter hätten somit leichtes Spiel. Die Polizei gibt kostenlos Präventionstipps. Infos auf jeder Dienststelle.