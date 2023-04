L 133 in Kleinzell bleibt Thema

Mit 120 Stundenkilometern durch Kleinzell, weil das Bike das Gefühl von Freiheit verspüren lässt? Oder „nur“ mit Tempo 50 durch die 30er-Zone, weil die Zeit drängt? Und der 60er in der 50er-Zone ist im Verkehrsfluss doch auch schon zur Gewohnheit geworden. Geschwindigkeitsübertretungen sind im heimischen Straßenverkehr gang und gäbe, jedoch kein Kavaliersdelikt.

Die Initiative www.tempolimit-jetzt.at fordert daher Temporeduktionen auf allen heimischen Straßen, der 30er im Ortsgebiet soll Standard werden, Tempo auf 80 auf Freilandstraßen muss ausreichen und 100 Stundenkilometer auf der Autobahn sowieso. Der Bezirk Lilienfeld hat zwar keine Autobahn, aber mit B 18, B 20, B 21, L 133 und Co doch Landes- wie Bundestraßen, wo, je nach topographischer Gegebenheit 100 oder zumindest Tempo 70 erlaubt ist.

Immer wieder von Geschwindigkeitsübertretungen im Ortsgebiet als auch im Freiland betroffen, ist die Gemeinde Kleinzell, da sie direkt an der L 133, der beliebten Bikerstrecke in die Kalte Kuchl liegt. Bürgermeister Reinhard Hagen weiß, dass es immer wieder zu haarigen Situationen kommt, wenn Zweiradfahrer unterwegs sind. „Wir haben einige Ausfahrten aus Höfen oder Nebenstraßen, wo Landwirte mit ihren Traktoren rausfahren. Die können nicht so schnell ausweichen. So eine Kollision kann für den Motorradfahrer lebensgefährlich enden“, gibt er zu bedenken. Er lobt aber das Engagement der Exekutive. „Die Polizei nimmt die Verkehrsüberwachung sehr genau, auch die Verkehrserziehung für Kinder ist großartig, sodass die Kleinsten schon lernen, aufmerksam zu sein, wenn es andere Verkehrsteilnehmer mitunter nicht sind“, betont er. Sein Wunsch ist es, den Bereich vom Ortsende Richtung Kalte Kuchl von Tempo 70 auf 50 zu reduzieren. „Leider sind wir mit unserer Bitte beim Land abgeblitzt“, bedauert der Ortschef. Dennoch möchte er anmerken: „Biker sind bei uns natürlich willkommen und der Großteil der Zweiradfahrer ist wirklich vollkommen in Ordnung im Straßenverkehr unterwegs.“

Im Bezirk gibt es einige 30er-Zonen. „Diese werden im Streifendienst und auch mittels Radar- bzw. Lasermessgeräten überwacht. Schwerpunktaktionen werden in diesen Bereichen nicht durchgeführt“, stellt Bezirkspolizeikommandant-Stellvertreter Christian Vielhaber fest und merkt an: „Die meisten Übertretungen werden wirklich von jenen Lenkern begangen, die eben mal 50 statt 30 fahren.“ Gelegentlich gibt es aber auch exzessive Geschwindigkeitsüberschreitungen. Er erinnert sich an einen Vorfall in Marktl. „Da wurde ein Pkw-Lenker mit 78 anstelle der erlaubten 30 km/h mittels Laser gemessen.“ Der letzte „30er“, der in der Stadtgemeinde Lilienfeld vom damaligen Bürgermeister Wolfgang Labenbacher verordnet wurde, war jener im Bereich „Am Platzl - Klosterrotte“ im September 2021. Die Initiative dazu kam seinerzeit vom BG/BRG Lilienfeld. „Ein Sachverständiger des Amtes der NÖ Landesregierung stellte damals fest, dass das Tempolimit 30 für die Sicherheit und Flüssigkeit des Verkehrs notwendig ist“, erzählt Bürgermeister Manuel Aichberger. Neben den 30 km/h-Tafeln wurden bei der Einfahrt zum „Platzl“ das Zeichen „Bodenwelle“ und das Gefahrenzeichen „Achtung Kinder“ verordnet. In Hainfeld wird derzeit nahe der B 18 ein neuer Kindergarten errichtet. Die Stadtgemeinde hätte daher gerne eine Verlängerung des bestehenden 50er, zumindest bis zum Hofer-Diskontermarkt. „Genehmigt ist dies aber bislang vom Land nicht: „Einmal erhielten wir eine Absage, zwei Mal wurden wir vertröstet“, merkt Stadtchef Albert Pitterle an.

Nicht alle halten sich in der Begegnungszone am Rohrbacher Hauptplatz an die 20 km/h Beschränkung. Das ärgert viele der Anwohner, aber auch Bürgermeister Karl Bader. Foto: Eva Steyrer

Vor rund fünf Jahren hat Rohrbachs Gemeinderat eine 30er Zone im Ortskern verordnet, die großteils eingehalten wird. Dies belegen die an verschiedenen Punkten durchgeführten mobilen Geschwindigkeitsmessungen der Gemeinde. „Erfreulich ist die Disziplin in der Schulstraße, also im Bereich Volksschule und Kindergarten“, stellt Bürgermeister Karl Bader fest. Zur Beruhigung der Verkehrssicherheit und zur Verringerung des Begegnungsverkehrs wurde von der Schulstraße ein Straßenstück mit teilweiser Einbahn in die Rohrwiesenstraße errichtet. „Vor Beginn des Schul- und Kindergartenbetriebes richte ich an die Bevölkerung immer wieder den Appell, die Verbindungsstraße westlich der Volksschule anzunehmen und damit den Gegenverkehr in der relativ stark frequentierten Schulstraße zu reduzieren“, erklärt Bader.

In Kaumberg gibt es derzeit eine Arbeitsgruppe, die sich laut Bürgermeister Michael Wurmetzberger mit einem neuen Verkehrsleitkonzept auseinandersetzt. „Da können Schulwege und Tempolimits auch thematisiert werden“, sagt er.

St. Veits Bürgermeister Christian Fischer hat mehrmals schon einen 30er bei der Wohnhausanlage „Am Teich“ eingefordert, da es hier zu Unfälle gekommen ist. „Trotz mehrerer Verkehrsverhandlungen konnten wir diesen nie durchsetzen“, ärgert er sich. Auch in Annaberg sind manche zu flott unterwegs. Ortschefin Claudia Kubelka bittet generell um Bedachtnahme auf andere Verkehrsteilnehmer, vor allem im Ortsteil Schmelz, wo einige Familien mit Kindern wohnen.

